Farrapos disputa o Campeonato Brasileiro da modalidade olímpíca do Rugby

O Farrapos disputa neste final de semana, em São Paulo, mais uma edição do BR Sevens, o Campeonato Brasileiro da modalidade olímpica do rugby. A competição nacional ocorre no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista, no sábado (18) e no domingo (19), com transmissão ao vivo no YouTube da Brasil Rugby e do Time Brasil.
O Farrapos já foi campeão em duas ocasiões, nas temporadas 2023 e 2024. Neste ano, o time de Bento Gonçalves está no grupo C, ao lado do Leões de Paraisópolis-SP e do IndaiaCougars-SP, combinado do interior paulista. Os dois primeiros colocados da chave avançam para as quartas de final.
Confira os grupos:
Grupo A: Pasteur (SP), Porto Seguro (BA), Carioca (RJ);
Grupo B: Poli (SP), Niterói (RJ), Iguanas SJC (SP);
Grupo C: Farrapos (RS), Leões de Paraisópolis (SP), IndaiaCougars (SP);
Grupo D: Jacareí (SP), São José (SP), Taubaté (SP).
Na última temporada, o Farrapos conquistou o terceiro lugar, garantindo o Bolsa Atleta. Neste ano, o time comandado por Claudinei Wronski, o Pequeno, conta com alguns reforços para buscar o tão almejado tricampeonato do BR Sevens.
O grupo alviverde será formado por Bernardo, Crippa, Diogo, Lafa, Pardal, Murillo, Bruno Marques, Marangoni, Matheusinho, Civardi, Rangel, Teco, Alison Crispin e Eduardo Guedes.
O BR Sevens
O BR Sevens é a principal competição do rugby de sete jogadores (modalidade olímpica) no país e vale Bolsa Atleta para os times que terminarem nas três primeiras posições em cada categoria. Neste ano, o Brasil Sevens passa a abrir a temporada do rugby de clubes nacional, diferente de 2025, quando fechou a temporada em dezembro.
No ano passado, o torneio aconteceu em São Roque (SP) e o título masculino ficou com o Pasteur ao superar a Poli em final paulistana. O Farrapos, campeão de 2023 e 2024, ficou com o bronze ao superar o Jacareí na disputa pelo terceiro lugar.