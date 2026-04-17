Farrapos disputa o Campeonato Brasileiro da modalidade olímpíca do Rugby

Equipe da Serra busca o tricampeonato do BR Sevens. Kévin Sganzerla / Farrapos,Divulgação

O Farrapos disputa neste final de semana, em São Paulo, mais uma edição do BR Sevens, o Campeonato Brasileiro da modalidade olímpica do rugby. A competição nacional ocorre no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista, no sábado (18) e no domingo (19), com transmissão ao vivo no YouTube da Brasil Rugby e do Time Brasil.

O Farrapos já foi campeão em duas ocasiões, nas temporadas 2023 e 2024. Neste ano, o time de Bento Gonçalves está no grupo C, ao lado do Leões de Paraisópolis-SP e do IndaiaCougars-SP, combinado do interior paulista. Os dois primeiros colocados da chave avançam para as quartas de final.

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Confira os grupos:

Grupo A: Pasteur (SP), Porto Seguro (BA), Carioca (RJ);

Grupo B: Poli (SP), Niterói (RJ), Iguanas SJC (SP);

Grupo C: Farrapos (RS), Leões de Paraisópolis (SP), IndaiaCougars (SP);

Grupo D: Jacareí (SP), São José (SP), Taubaté (SP).

Na última temporada, o Farrapos conquistou o terceiro lugar, garantindo o Bolsa Atleta. Neste ano, o time comandado por Claudinei Wronski, o Pequeno, conta com alguns reforços para buscar o tão almejado tricampeonato do BR Sevens.

O grupo alviverde será formado por Bernardo, Crippa, Diogo, Lafa, Pardal, Murillo, Bruno Marques, Marangoni, Matheusinho, Civardi, Rangel, Teco, Alison Crispin e Eduardo Guedes.

O BR Sevens

O BR Sevens é a principal competição do rugby de sete jogadores (modalidade olímpica) no país e vale Bolsa Atleta para os times que terminarem nas três primeiras posições em cada categoria. Neste ano, o Brasil Sevens passa a abrir a temporada do rugby de clubes nacional, diferente de 2025, quando fechou a temporada em dezembro.