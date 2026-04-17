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Farrapos disputa o Campeonato Brasileiro da modalidade olímpíca do Rugby

Competição ocorre neste final de semana, em São Paulo, e reúne 12 equipes. Time de Bento Gonçalves é o único representante gaúcho

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