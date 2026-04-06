Família de advogados, noveleiro, filho auxiliar e arrependimento: o lado pai e avô do técnico Marcelo Cabo, do Caxias

Treinador Marcelo Cabo falou à Rádio Gaúcha Serra. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Quem vê o técnico Marcelo Cabo gesticulando intensamente na beira do gramado, focado em cada movimento tático do Caxias, mal imagina que, por trás da casca de um treinador com 25 anos de estrada, bate o coração de um "menino da Penha". Natural do Rio de Janeiro, o comandante carrega no DNA a essência de um dos bairros mais emblemáticos da capital carioca — um lugar de fé, onde os degraus da histórica Igreja de Nossa Senhora da Penha e o ritmo do samba moldaram o caráter de quem hoje lidera o vestiário grená.

Em uma conversa franca e íntima com a Rádio Gaúcha Serra, Cabo abriu as portas de sua vida particular, revelando que a saudade de casa é uma companheira constante na rotina nômade do futebol. Embora resida em Maceió desde 2018, é no Rio que ele busca o fôlego necessário para seguir em frente.

— Meu Rio de Janeiro, meu bairro da Penha... Eu fico contando os dias para chegar minhas férias para ir lá ver meus amigos de infância. Quinze dias das minhas férias eu não faço nada, a não ser ir no Rio, no meu bairro na Penha, ver meus amigos de infância — confessa o treinador.

Os Pilares: Fé, família e saudade

Para Marcelo Cabo, a vida é sustentada por um tripé inegociável: Jesus Cristo, família e trabalho. Evangélico dedicado, ele encontra no culto um refúgio, mas é nos netos, Bernardo e Isabela, que ele encontra sua maior razão de viver.

— Ficar com meus netos hoje é prioridade, todo meu tempo é dedicado a eles. Meus netos hoje são minha razão de viver, eu vivo para eles para caramba — afirma o avô corujão.

Essa dedicação familiar, no entanto, esbarra na dor da ausência provocada pela profissão. Cabo revelou a angústia de estar longe da mãe, uma mulher de 83 anos que, desafiando o tempo, ainda exerce a advocacia no Rio de Janeiro.

— Minha profissão é uma profissão que dói muito. Eu tenho uma mãe de 83 anos que eu vejo muito pouco. Queria estar mais presente na vida da minha mãe. Ela ainda advoga, faz audiência, é bem ativa — comentou Cabo, que completou:

— Minha mãe tem uma história linda, até aos 55 anos ela era enfermeira do Hospital Geral de Bonsucesso. Ela aposentou, foi fazer direito se formou com 60 anos, é um exemplo. Lá todos são advogados, temos o escritório Cabo e Silva, são tios, os primos, a sobrinha, todo mundo advogado lá no Rio.

O "Desvio" na família de advogados

A trajetória de Cabo no esporte foi um ponto fora da curva em uma família composta por nove advogados. Bolsista na escola por causa do futebol, ele admite que o foco sempre esteve mais nas quatro linhas do que nos livros, tendo sido treinado por figuras como René Simões e Paulo Mussalém ainda nos tempos de colégio. Foi René, inclusive, quem o encaminhou para o sub-15 do Fluminense, selando seu destino no esporte.

O Filho, o auxiliar e o melhor amigo

Um dos capítulos mais emocionantes da vida de Marcelo Cabo envolve seu filho, Gabriel Cabo. A relação entre os dois na beira do campo ultrapassa o profissionalismo. Gabriel era uma promessa do futebol, com passagens pela base do Flamengo e experiências na Europa, mas uma arritmia cardíaca aos 23 anos o forçou a abandonar as chuteiras. O golpe, porém, abriu caminho para uma parceria que já dura nove anos.

— Meu filho é meu melhor amigo, o cara que eu mais confio dentro do futebol. É um profissional muito capacitado, tem se preparado ao longo desses anos. É bom você ter ao seu lado uma pessoa que você confia plenamente. O único problema que eu falo é que ele trabalha 24 horas. Acaba o jantar em casa e ele fala: 'vamos ver jogo'. É bem legal essa relação — revelou.

Mestres e referências

Com quase seis décadas de vida, Cabo não esconde suas inspirações. Cita Zagallo como o maior de todos pela modernidade tática de 1970, mas credita sua formação a dois nomes específicos: Marcos Paquetá, seu "mestre de campo" nos tempos de Arábia Saudita, e o tetracampeão Jorginho, com quem aprendeu sobre gestão de pessoas e de caráter.

Sobre o passado, ele garante não carregar o peso do arrependimento.

— O arrependimento é daquilo que eu não fiz. Tudo que não foi legal na minha vida serviu como aprendizado. Eu já tenho 59 anos e a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu queria ter a sabedoria que eu tenho hoje com 20 anos, mas Deus é tão perfeito que ele dá tudo no seu tempo. Tudo que não foi legal na minha vida serviu como aprendizado — refletiu.

Novelas, séries e o "iFood de disfarce"

Curiosamente, a preparação de Marcelo Cabo para os jogos envolve uma rotina de desconexão. Apaixonado por televisão — "gosto mais da minha TV que do meu carro", brinca —, ele costuma ir dormir às 3h da manhã em dias de concentração, assistindo a novelas e séries para relaxar a mente e acordar "saudável" perto da hora do almoço.

E se o resultado em campo não é o esperado, o treinador revela uma tática com bom humor: