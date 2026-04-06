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As raízes 
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Família de advogados, noveleiro, filho auxiliar e arrependimento: o lado pai e avô do técnico Marcelo Cabo, do Caxias

Natural do Rio e criado na Penha, o comandante grená tem 25 anos de carreira e busca entrar para a história do clube com o acesso

Tiago Nunes

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Eduardo Costa

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