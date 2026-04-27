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Experiência e ofensividade: Diogo Barbosa celebra estreia no Jaconi e projeta foco no acesso

Com a terceira vitória seguida, Papo entra no G-6 da Série B e amplia distância para a zona de rebaixamento

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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