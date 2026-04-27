Experiência e ofensividade: Diogo Barbosa celebra estreia no Jaconi e projeta foco no acesso

Diogo Barbosa começou como titular diante do Londrina. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

A vitória suada sobre o Londrina, no último sábado, consolidou a "virada de página" do Juventude na Série B. Com o terceiro triunfo consecutivo, o Alviverde não apenas se distanciou da zona de rebaixamento como ingressou no G-6, confirmando o momento de ascensão na tabela.

Entre os nomes da partida esteve o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que realizou sua primeira atuação diante da torcida jaconera. Multicampeão por clubes como Palmeiras e Fluminense, o jogador de 33 anos não escondeu a satisfação de estrear no Jaconi.

— Eu estava ansioso por jogar aqui. É importante fazer uma partida boa, você ganha confiança e ajuda a equipe. Estou muito feliz de estar aqui e essa felicidade facilita as coisas dentro de campo — afirmou o lateral.

Ritmo de jogo e mentalidade

O duelo contra a equipe paranaense marcou o quarto jogo de Diogo Barbosa com a camisa do Juventude. Mais do que o resultado, a partida foi um marco físico para o atleta: ele superou os 75 minutos em campo, um avanço significativo para quem havia atuado apenas uma vez entre janeiro e abril. Mesmo com o pouco tempo de clube, o lateral destacou a rápida adaptação ao perfil do elenco.

— É um grupo que trabalha muito e é ambicioso. Nosso grande objetivo é subir, então temos que ter essa mentalidade vencedora. Precisamos vencer dentro e fora de casa. Sabemos que uma hora a derrota vai chegar, mas vamos 'vender caro' esses resultados — pontuou Diogo.

Ajuste tático com Barbieri

Conhecido por suas características de apoio, Diogo Barbosa encontrou no esquema tático de Maurício Barbieri o cenário para explorar suas virtudes. A utilização de três zagueiros oferece ao lateral a liberdade necessária para atuar como um ala ofensivo, participando diretamente da construção de jogadas no setor de ataque. No sábado, o gol da vitória contou com sua participação.