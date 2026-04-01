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Ex-zagueiro do Juventude anuncia aposentadoria do futebol: "Guardo as chuteiras com o coração em paz e a sensação de dever cumprido"

Atleta teve passagem pelo Alfredo Jaconi entre 2014 e 2016 e decidiu pendurar as chuteiras aos 38 anos

Rafael Rinaldi

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