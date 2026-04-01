Ex-zagueiro do Juventude anuncia aposentadoria do futebol: "Guardo as chuteiras com o coração em paz e a sensação de dever cumprido"

Heverton deixou o Ju antes do acesso à Série B de 2017. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais um ex-atleta do Juventude anunciou a aposentadoria dos gramados de futebol. Depois do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, desta vez quem confirmou o fim de um ciclo no futebol foi o zagueiro Heverton Cardoso da Silva, de 38 anos.

O jogador esteve no Alfredo Jaconi entre 2014 e 2016, mas deixou o clube antes do acesso à Série B de 2017, atuando em apenas cinco partidas da Terceira Divisão nacional no ano anterior.

— Foram 18 anos correndo atrás de um sonho que virou realidade. O futebol me proporcionou muitas coisas: ensinou a cair e a levantar; a ganhar com humildade e a perder com dignidade — comentou o defensor em sua rede social.

Heverton ainda teve passagens pelos dois principais times da Zona Sul do Estado, Brasil-Pel e Pelotas, e esteve em campo pela última vez pelo União Frederiquense, no ano passado.

— Hoje, guardo as chuteiras com o coração em paz e a sensação de dever cumprido. Obrigado a cada clube, treinador e companheiro de equipe; e, principalmente, à minha família. O apito final chegou para o atleta, mas o jogo nunca acaba... Obrigado, futebol — finalizou Heverton.