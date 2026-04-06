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Ex-Grêmio e Palmeiras, lateral pode reforçar o Juventude na Série B

Verdão avalia a contratação para repor as lesões na lateral. Atleta teve seu vínculo encerrado com equipe do Nordeste no último dia da janela de transferências

Tiago Nunes

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