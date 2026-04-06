Ex-Grêmio e Palmeiras, lateral pode reforçar o Juventude na Série B

Diogo Barbosa defendeu o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A janela de transferências do futebol brasileiro para jogadores com contrato se encerrou no último dia 27 de março. Contudo, atletas sem vínculo podem ainda reforçar as equipes. Esse é o caso do lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

O atleta interessa ao Juventude. A informação foi divulgada pelo repórter Bruno Mucke, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Pioneiro. O jogador estava no Fortaleza, onde teve seu contrato rescindido. No ano, ele entrou em campo em apenas uma partida pelo Leão do Pici.

Diogo Barbosa chegou ao time do Nordeste em 2025 como a grande contratação do clube. Pelo Fortaleza, fez 34 jogos com um gol marcado.

Neste ano, o técnico Thiago Carpini deu uma entrevista na semifinal do Estadual que gerou polêmica. O comandante disse que o lateral não estaria nos planos do clube e não falou os motivos.

— Diogo Barbosa não faz mais parte do Fortaleza e está nos trâmites da sua saída. Engraçado, chegamos na semifinal invictos, com pontos positivos, o Diogo era questionado por todos vocês (imprensa) e agora sou questionado porque ele não está aqui? Porque não pertence a esse projeto e ponto final — declarou Carpini na época.