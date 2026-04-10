Ex-Grêmio e Fluminense, lateral já treina com elenco do Juventude

Atleta chegou nesta semana ao Juventude. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude ganhou uma cara nova nesta semana. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa já treina com o grupo de atletas do Verdão. Ele participou da atividade nesta manhã de sexta-feira (10), no Centro de Treinamentos do Verdão.

O atleta chegou para reforçar a lateral esquerda do Papo. A posição conta atualmente apenas com Wadson, pois Alan Ruschel se recupera de uma fascite plantar e Patrick Lanza ainda não está à disposição da comissão técnica.

Contudo, Barbosa ainda não deve ficar à disposição do jogo deste sábado (11), às 16h, diante do Goiás, pela Série B do Brasileirão. O atleta fez apenas um jogo na temporada com o Fortaleza. Ele deixou o clube no começo do ano após não estar nos planos do técnico Thiago Carpini.

Depois de entrar em campo em 33 jogos com Leão do Pici em 2025, o atleta teve uma partida neste ano. Foi no dia 11 de janeiro, no Cearense, contra o Ferroviário. O lateral atuou os 90 minutos no empate em 0 a 0. O atleta assinou contrato definitivo com o Verdão até o final da temporada.