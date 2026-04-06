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"Eu vejo muito potencial nesse time", afirma novo centroavante do Caxias

Salatiel chegou do América-RN para assumir a camisa 9 do Grená e assumiu a titularidade na estreia do clube na Série C do Brasileiro

Rafael Rinaldi

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