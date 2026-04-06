"Eu vejo muito potencial nesse time", afirma novo centroavante do Caxias

Salatiel foi apresentado pelo clube nesta segunda-feira (6). Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O último dos 15 reforços contratados pelo Caxias a chegar no Estádio Centenário foi também o que teve o primeiro acerto com o clube. Ainda durante a pré-temporada para o Gauchão 2026, o centroavante Salatiel, 33 anos, assinou um pré-contrato com o Grená quando ainda vestia a camisa do América-RN.

O atleta permaneceu em Natal e contribuiu na campanha que culminou na conquista do Campeonato Potiguar. Salatiel marcou três gols em 10 partidas pelo estadual, ergueu a taça e se apresentou ao Caxias na véspera da segunda partida grená pela Copa Sul-Sudeste, diante do América-MG, em Belo Horizonte.

O camisa 9 entrou no decorrer do confronto no Independência e ajudou com uma assistência na vitória por 2 a 1.

— Quando eu recebi o convite, achei o desafio muito interessante, foi muito bom. A gente sempre quer jogar, então não tive nenhum problema de chegar e já viajar para jogar. Uma das coisas que me motivou a vir para cá, não foi só a história do Caxias, mas esse projeto que o pessoal vem fazendo para subir o time — avaliou o atacante sobre a disputa da Série C.

Derrota na Série C e Ca-Ju 291

A virada sofrida para o Brusque no Campeonato Brasileiro obriga o Caxias a se recuperar diante do Confiança no domingo (12) no Estádio Centenário. Mas o desempenho apresentado no gramado sintético do estádio Augusto Bauer, quando controlava o adversário, com mais posse de bola e finalizações a gol, é um dos motivos que faz o centroavante acreditar em uma boa campanha da equipe na competição. Salatiel, inclusive, assumiu a titularidade em Santa Catarina.

— O gramado sintético acaba atrapalhando um pouco, né? A gente não é acostumado com isso, mas nos adaptamos, achei que o nossa equipe se movimentou bem. Eu vejo muito potencial nesse time — comentou o atleta.

Mas antes do confronto válido pela Série C, o Caxias volta as atenções para a disputa da Copa Sul-Sudeste. A equipe de Marcelo Cabo recebe o Juventude, nesta quarta-feira (8), às 18h, com a possibilidade de entrar na zona de classificação às semifinais no Grupo A em caso de vitória no Ca-Ju 291.