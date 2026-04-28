"Eu tenho uma mente muito blindada sobre isso", afirma atacante do Juventude sobre vaias

Após dois jogos sem atuar, MP retornou ao time e foi decisivo. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O futebol no Estádio Alfredo Jaconi reserva capítulos onde a persistência pode superar a crítica imediata. Na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, o atacante Marcos Paulo, mais conhecido como MP, viveu o contraste das arquibancadas: após ouvir vaias e burburinhos por erros técnicos no começo da partida, o camisa 10 manteve a concentração para decidir o confronto aos 44 minutos da etapa inicial.

Cria da base do Fluminense e com passagem pelo São Paulo, o atleta de 25 anos atribuiu sua tranquilidade no momento adverso à experiência adquirida desde cedo no profissional.

— Tenho uma mente muito blindada. Quem está fora acha que é fácil, mas venho de uma escola que é o Fluminense. Subi muito novo e lido com a pressão desde cedo; joguei Fla-Flu, São Paulo e Corinthians. Eu sabia que não estava rendendo o meu nível técnico esperado, mas estava com a mente tranquila. Sabia que a hora que a bola chegasse, eu ia resolver — desabafou o atacante em entrevista à Rádio Caxias após o jogo.

Mudança tática e titularidade

A presença de MP entre os 11 iniciais foi uma surpresa até para o próprio jogador. Ele soube da titularidade apenas na preleção, ocupando uma função diferente: em vez de atuar como referência, o camisa 9 jogou como segundo atacante, fazendo dupla com Alan Kardec.

A mudança surtiu efeito no lance decisivo. O gol nasceu de uma triangulação rápida envolvendo Diogo Barbosa e Alan Kardec, evidenciando o entrosamento do trio ofensivo.

— É um lance que a gente já vem treinando. O Diogo é muito ofensivo. Quando ele pegou na bola, fui para a área. Vi que o Kardec estava perto e abri espaço para ele dominar, mas ele escorou de primeira para mim. Eu sabia que o goleiro daria o espaço no canto, só virei o pé. E fui feliz — detalhou MP.