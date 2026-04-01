"Eu não vejo a hora de poder estrear", diz novo lateral do Caxias com passagens pelo Atlético-MG e Seleção Sub-17

Lateral-direito Vitor Gabriel, 20 anos, foi apresentado nesta quarta-feira (1º). Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Dentre os 15 novos atletas do Caxias para a sequência da temporada está um jovem talento do Atlético-MG, com passagens pela Seleção Brasileira de base. Com estas credenciais, o clube apresentou nesta quarta-feira (1º) o lateral-direito Vitor Gabriel como reforço para a disputa da Copa Sul-Sudeste e Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2027 e chega por empréstimo ao Grená.

— O Caxias apareceu como uma oportunidade única. E o Marcelo Cabo me ligou, demonstrou um carinho enorme, disse que contava comigo e eu estava muito motivado. Sou um atleta de 20 anos que teve duas oportunidades no time de cima do Atlético-MG e eu queria ter uma sequência — destacou o lateral do Caxias.

Meia de origem, Vitor Gabriel passou a atuar na lateral direita na equipe sub-15 do Galo.

— Eu era armador, e chegou um meia que estava atuando melhor que eu. Fui meio que escanteado pra lateral direita, fizeram um teste comigo e no primeiro campeonato que eu joguei, que foi a Copa Nike, eu me saí bem e consegui ser convocado pra Seleção Sub-17. Tudo aconteceu na hora certa — revelou Vitor Gabriel.

"Um dos meus sonhos é jogar na Seleção principal"

Há uma semana treinando com os demais atletas do elenco de Marcelo Cabo, o lateral-direito já se vê em condições de fazer sombra ao titular Felipe Albuquerque na estreia grená na Série C, neste sábado (4), diante do Brusque, em Santa Catarina.

— Eu já me vejo pronto fisicamente, estou pegando o ritmo ainda, do clube do estilo de jogo do treinador e dos atletas também. E eu não vejo a hora de poder estrear — admitiu o jogador.

Campeão do Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-17, Vitor Gabriel revelou seu mais novo desejo na carreira.