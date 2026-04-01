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"Eu não vejo a hora de poder estrear", diz novo lateral do Caxias com passagens pelo Atlético-MG e Seleção Sub-17

Aos 20 anos, jogador é um dos 15 reforços contratados pelo clube para a sequência da temporada

Rafael Rinaldi

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