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"Estamos montando um trabalho para navegar no G-8", afirma técnico do Caxias após primeira vitória na Série C

Com o triunfo, Grená soma seus primeiros pontos na Terceira Divisão Nacional

Tiago Nunes

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