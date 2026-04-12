"Estamos montando um trabalho para navegar no G-8", afirma técnico do Caxias após primeira vitória na Série C

Técnico Marcelo Cabo venceu a primeira pela Série C com Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias venceu o Confiança por 1 a 0 na tarde deste domingo (12), no Estádio Centenário, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe grená recupera-se da derrota na estreia e aproxima-se do G-8, grupo que avança para a próxima fase da competição. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Salatiel.

Para o técnico Marcelo Cabo, o resultado foi determinante para manter o planejamento de classificação da equipe.

— Uma vitória muito importante dentro do nosso planejamento. A gente estreou fora de casa perdendo e hoje era de fundamental importância. A gente está montando um trabalho para navegar no G-8, então se a gente não vence hoje, o G-8 se afasta. Temos 10 jogos em casa e precisamos ter esse comportamento — afirmou o treinador.

Em campo, o Caxias não contou com o atacante Gaspar, suspenso por três jogos pelo STJD devido a uma punição relativa ao período em que atuava pelo Avaí. Luis Miguel foi o substituto. Diante de um adversário recuado, Marcelo Cabo destacou a necessidade de organização para furar o bloqueio defensivo e evitar contra-ataques.

— A gente estudou o Confiança sabendo que eles usavam dois zagueiros de muito duelo e optaram por três volantes com estatura acima de 1,80m. Sabíamos que eles viriam para o jogo por uma transição ou bola parada. Precisávamos propor o jogo, mas estar organizados para não sofrer com essa transição — explicou Cabo.

Mesmo com a vantagem mínima no placar, o treinador ressaltou que buscou manter a postura ofensiva para evitar o empate nos minutos finais.

— Eu fiz 1 a 0 e terminei o time com quatro atacantes e três volantes. Em nenhum momento eu abdiquei do jogo. Eu nunca vou querer ficar ali no 1 a 0 no 'fio da navalha', porque uma bola parada ou transição pode tirar os três pontos em casa. Troquei a característica para que a gente buscasse o 2 a 0 — concluiu o treinador.