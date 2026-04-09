"Esse clube merece essa vitória", diz autor do gol do Caxias no Ca-Ju 291

Camisa 11 Gaspar, comemora gol no Ca-Ju, juntamente com o técnico Marcelo Cabo. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

A comemoração tomou conta do gramado do Estádio Centenário na noite de quarta-feira (8) após a vitória do Caxias no Ca-Ju 291. O Grená quebrou um jejum de sete anos diante do maior rival e ainda assumiu a liderança do Grupo A na Copa Sul-Sudeste, com sete pontos.

Autor do gol do Caxias no clássico, o atacante Gaspar admitiu que a equipe de Marcelo Cabo fez por merecer a vitória.

— Todo gol é importante, mas num clássico é mais ainda. Esse clube merece essa vitória. Estou muito feliz — comentou na saída de campo.

Mudança de foco

Nesta quinta-feira (9) à tarde, o grupo de atletas voltou aos treinos de olho no primeiro desafio em casa na Série C do Brasileiro, diante do Confiança, marcado para domingo (12), às 17h.

Quem atuou os 90 minutos no Ca-Ju fez trabalhos regenerativos. O volante Breno Santos, que saiu de campo no clássico durante o intervalo, está sendo avaliado pelo departamento médico, mas num primeiro momento não preocupa e deve atuar contra os sergipanos.

Sendo assim, o técnico Marcelo Cabo deverá repetir a escalação que iniciou o clássico com: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel.

O Grená estreou no Campeonato Brasileiro perdendo por 2 a 1 para o Brusque, em Santa Catarina, e busca os primeiros três pontos, pela segunda rodada, no domingo.