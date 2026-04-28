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"Essa é uma vitória para marcar o DNA do Caxias", afirma Marcelo Cabo após vencer rival gaúcho na Série C

Com a vitória sobre o Ypiranga, Caxias subiu seis posições e ocupa agora a 8ª colocação na Série C.

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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