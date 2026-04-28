"Essa é uma vitória para marcar o DNA do Caxias", afirma Marcelo Cabo após vencer rival gaúcho na Série C

Técnico Marcelo Cabo enalteceu a força mental dos atletas. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias venceu a sua segunda partida na Série C do Campeonato Brasileiro e pegou o elevador na tabela. O time subiu seis posições e chegou aos seis pontos, na 8ª colocação, com a vitória sobre o Ypiranga por 2 a 1. Apesar de não ter feito um bom jogo, o time foi certeiro quando precisou virar um resultado adverso no Estádio Centenário.

Após a partida, o técnico Marcelo Cabo analisou a vitória diante de um rival gaúcho, que ainda não havia perdido na competição nacional. Para Marcelo Cabo é uma vitória para marcar um ponto de partida para se firmar no G-8.

— É uma vitória que nos alavanca dentro da competição. Pegar o Ypiranga, uma equipe que ainda não havia perdido. Uma equipe que vem de um bom estadual. E a gente sabia que a gente não ia ter facilidade. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos novamente 15 finalizações diante de um time muito fechado, que fez o gol logo no início —

— Essa é uma vitória emblemática, essa é uma vitória para marcar o DNA do Caxias que eu venho buscando desde que eu cheguei. Isso é uma vitória do Caxias, isso é uma vitória Grená. Esse DNA e essa resiliência, essa força mental de todos os dias trabalhando a gente tenta trazer para o campo e transformar isso tudo.

Dificuldade e reconstrução

O Caxias foi surpreendido com gol do Ypiranga no primeiro tempo. O time demorou para se encontrar novamente. Foi um jogo estilo campeonato gaúcho, de poucas chances claras e truncado.

— A maior dificuldade foi o gol no início. A gente sabia que o Ypiranga era um time que vinha para fazer transição e apostar na bola parada. A gente se preparou bem para isso, e aí saiu o gol, até o gol a gente estava muito organizado, a gente estava propondo o jogo. Após o gol demoramos novamente a entrar no jogo — analisou Cabo.

O comandante Grená dedicou a vitória ao torcedor, que encarou o frio para ver o time vencer a segunda seguida no Estádio Centenário na Série C.