Esportivo conquista primeira vitória e é o único serrano a pontuar na quarta rodada do Gauchão Sub-17

Na quarta rodada do Gauchão Sub-17, o Esportivo venceu o Aimoré por 3 a 1 e conheceu seus primeiros pontos no torneio. Já o Juventude perdeu pelo mesmo placar para o Inter, e o Caxias foi derrotado pelo Progresso por 3 a 2. Os confrontos ocorreram neste sábado (4), na casa dos clubes serranos. O Gramadense folgou na rodada.
Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo representou a Serra Gaúcha e venceu a primeira partida. Diante do Aimoré, o início do jogo foi avassalador. Com menos de um minuto, Felipe Contreiras chutou a bola para o fundo das redes. Três minutos depois, Henrique ampliou a vantagem. Aos 22, Gabriel finalizou rasteiro e marcou para o Tivo. Ao final da primeira etapa, Kaleby descontou para o Índio Capilé.
Com dois a mais, o Caxias levou a pior contra o Progresso, no Campo do Madri. Enrico abriu o placar para o Grená aos 12 minutos, mas Guilherme, duas vezes, e Arthur, viraram para o time pelotense. Aos 39 do segundo tempo, João Vitor descontou. Na etapa final, os atletas rubro-negros Gustavo e Vitor foram expulsos, após impedirem ataques promissores do grená.
No CT Alviverde, o Ju abriu o placar com Messias, logo no minuto inicial. O Inter, porém, se recuperou e virou ainda no primeiro tempo, com Erick e Ryan. Na etapa final, Ramon ampliou o placar colorado.
Na tabela, o Grená está em 4º lugar, com quatro pontos e o Esportivo subiu para 5º, com três. No Grupo B, o Papo é vice-líder, com seis pontos e o Trem da Serra é lanterna, com dois.
A próxima rodada está programada para sábado (11) e os times da Serra Gaúcha jogam fora de casa. Às 10h, o Ju enfrenta o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Às 15h, o Grená joga com o Aimoré, o Tivo enfrenta o Inter-SM e o Trem da Serra encara o Passo Fundo.