Entre o cordel e a saudade: Juventude busca reencontro com a vitória em terras cearenses

Técnico Maurício Barbieri enfrenta sua primeira crise técnica no Juventude. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude volta a uma terra onde o sol castiga, mas o destino costuma ser generoso. Entre o céu de um azul infinito e o mar turquesa que banha a capital cearense, o verde da Serra Gaúcha encontra um refúgio de ótimas lembranças.

Foi no Ceará que o Papo escreveu capítulos de ouro em sua história recente: o acesso à Série B em 2016, diante do próprio Fortaleza, e a subida à elite em 2023, contra o Ceará. Agora, neste sábado (4), às 16h, o Verdão pisa novamente na terra do cordel tentando fazer da mística nordestina o combustível para o seu primeiro triunfo na Série B de 2026.

O duelo na Arena Castelão, contra o Fortaleza, teria um ingrediente emocional extra: o reencontro com Thiago Carpini, o comandante que devolveu o Juventude à Série A. No entanto, o destino pregou uma peça. Expulso na rodada anterior diante do Cuiabá, Carpini cumprirá suspensão e não estará na beira do gramado para encarar seu ex-clube. Sem o "fator reencontro" no banco de reservas, o foco se volta totalmente para o campo, onde as duas equipes vivem situações idênticas e desconfortáveis. Ambos somam apenas um ponto em seis disputados, vindos de empates sem gols em casa e derrotas na estreia — com a ressalva de que o Fortaleza carrega o fardo de uma goleada de 4 a 0 sofrida para o Botafogo-SP na primeira rodada.

Para o técnico Maurício Barbieri, a atual instabilidade do Juventude faz parte da natureza de um campeonato que ele define como uma "corda esticada". Em sua análise, a Série B é uma maratona de resiliência onde o equilíbrio é a melhor saída.

— O histórico da Série B é de corda esticada. São pouquíssimas as equipes, nos últimos anos, que conseguiram disparar na liderança e sustentar uma liderança até o final. Eu, puxando de cabeça agora, me lembro talvez do Cruzeiro no ano que subiu, porque disparou muito na frente e levou com folga. O próprio Coritiba, que acabou sendo campeão no ano passado, também sempre figurou nas primeiras posições. Mas houve um momento que existia até dúvida se ia terminar em primeiro ou não — ponderou o treinador alviverde.

Barbieri entende que a oscilação inicial do Juventude não é uma sentença definitiva. O time perdeu jogadores importantes no Departamento Médico, casos de Lucas Mineiro, Pablo Roberto e Patrick Lanza.

— O próprio Athletico-PR, eu participei do início da campanha, oscilou demais na competição. Foi lá embaixo, depois voltou e recuperou - relembrou Barbieri.

É uma competição muito difícil, muito parelha MAURÍCIO BARBIERI Técnico do Juventude

O desafio em Fortaleza, portanto, é não deixar a corda arrebentar cedo demais. Barbieri projeta uma competição onde o orçamento nem sempre dita as regras e onde a regularidade é o tesouro mais valioso.

— É uma competição muito difícil, muito parelha. Poderia te dizer que provavelmente até mais parelha do que a Série A, porque na Série A você tem dois, três clubes ali que o orçamento é mais que o triplo que os demais e que vocês sabem que o campeão vai ficar entre aqueles três, quatro — disse Barbieri, que completou: