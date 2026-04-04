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Entre o cordel e a saudade: Juventude busca reencontro com a vitória em terras cearenses

Verdão e Leão do Pici somam apenas um ponto cada após duas rodadas e buscam a primeira vitória na competição

Tiago Nunes

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