Embalado pela vitória no clássico, Caxias busca primeiros três pontos na Série C diante do Confiança

Volante Matheus Nunes cresceu de rendimento após a chegada de Marcelo Cabo. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Um Caxias com uma nova identidade esteve em campo nos últimos jogos, e a apresentação diante do Juventude, pela Copa Sul-Sudeste, comprovou que o time de Marcelo Cabo está em evolução na temporada. Invicto no torneio, o Grená quer agora aproveitar o embalo da vitória no Ca-Ju 291 para garantir também os primeiros três pontos na Série C do Brasileiro e assim encerrar a melhor semana do clube na temporada.

O desafio neste domingo (12), às 17h, diante do Confiança, no Estádio Centenário, pela segunda rodada, é demonstrar que o time grená resgatou seu DNA de time vencedor dentro de seus domínios.

— Quando cheguei aqui, eu detectei que o Caxias não tinha o DNA do Caxias. E a gente precisava buscar esse DNA. No Ca-Ju tivemos um dado muito importante, não tomamos gol de uma grande equipe. O trabalho ainda está no começo. A gente ainda tem muito a melhorar e a crescer — admitiu o treinador grená.

Mas não foram apenas os 15 reforços contratados na profunda reformulação de elenco imposta pela direção e comissão técnica que contribuíram para a melhora do desempenho dentro de campo. Alguns atletas que não vinham sendo muito aproveitados no começo de 2026 ganharam a oportunidade para mostrar que podem ser úteis, e até fundamentais à equipe.

Exemplo disso é a dobradinha de abertura do meio-campo: Breno Santos e Matheus Nunes. O entrosamento demonstrado pelos dois nos últimos duelos fizeram com que nomes como Marcelo Freitas, Grigor e Luis Fernando, novidades para a meia-cancha para a sequência da temporada, tenham que esperar no banco de reservas.

Matheus Nunes, inclusive foi um dos melhores em campo na vitória sobre o Juventude por 1 a 0. Foi do camisa 8 a assistência precisa para o gol de Gaspar.

— Foi muito importante, não só o jogo em si, mas a sequência que a gente teve de bons jogos, desde o Operário-PR que a gente vem numa crescente muito grande de jogo a jogo, e creio que essa vitória vai ser uma virada de chave para o nosso grupo em questão de ambiente — admitiu o volante grená.

"Desde que o Marcelo chegou, joguei praticamente todos os jogos"

O atleta de 22 anos havia recebido apenas uma chance na temporada com o antigo técnico grená, Fernando Marchiori, no Gauchão. Ela veio na derrota para o São José, na primeira fase. Com a chegada de Marcelo Cabo, Matheus Nunes atuou em sete partidas com a camisa grená e mostrou que vai ser difícil tirá-lo dos 11 iniciais.

— Não só o Breno e eu, vários atletas que continuaram aqui têm trabalhado bastante, esperando essa oportunidade. Quando ela veio, a gente estava preparado. Desde que o Marcelo chegou, joguei praticamente todos os jogos. Isso, querendo ou não, muda muito, né? A gente vai ganhando a confiança, o treinador vai passando essa confiança no dia a dia — revelou Matheus Nunes, que completou:

— O entrosamento com o Breno vem de fora do campo também. Somos parceiros, nos concentramos juntos, a gente conversa bastante sobre o jogo, sobre a vida, e acredito que essa confiança que a gente está tendo é muito importante.

Além de encerrar o tabu de sete anos sem derrotar o Juventude, o 1 a 0 no Ca-Ju acabou com o jejum do Caxias no Estádio Centenário. A última vitória havia sido no dia 18 de janeiro sobre o Guarany-Ba, por 4 a 1, pela primeira fase do Estadual.

O time que liderou a Série C do ano passado venceu oito dos nove jogos disputados em Caxias do Sul na primeira fase. A casa grená poderá voltar a ser decisiva novamente na campanha que o clube pretende fazer em 2026, rumo ao acesso à Série B.