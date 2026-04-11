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2ª rodada
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Embalado pela vitória no clássico, Caxias busca primeiros três pontos na Série C diante do Confiança

Em evolução na temporada, time grená tem mais um duelo importante dentro do Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

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