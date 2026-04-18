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Em noite de homenagem a Oscar Schmidt, Caxias Basquete perde para o Corinthians pelo NBB

Caxienses foram inferiores do início ao fim e sofreram derrota por 92 a 79. Gambas encerra a primeira fase na 13ª colocação e aguarda adversário nos playoffs que sairá neste sábado (18)

Rafael Rinaldi

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