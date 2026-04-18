Em noite de homenagem a Oscar Schmidt, Caxias Basquete perde para o Corinthians pelo NBB

Antes da bola subir, todos no ginásio fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Oscar. Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

Com a presença de três mil e oitocentos torcedores no Ginásio do Sesi, o Caxias Basquete se despediu da primeira fase do NBB com derrota para o Corinthians: 92 a 79.

Com o resultado, a equipe de Rodrigo Barbosa finalizou esta etapa da competição na 13ª colocação na tabela.

O adversário do Gambas nos playoffs será definido neste sábado (18). No momento, os caxienses enfrentariam o quarto colocado, o Flamengo. No entanto, o Brasília ainda pode ultrapassar os cariocas e enfrentar o Caxias Basquete, se derrotar o Bauru (10º colocado), em casa.

Homenagens a Mão Santa e pelo 100º jogo de Humberto

Antes da bola subir no Sesi, atletas, comissões técnicas e torcedores respeitaram o minuto de silêncio em homenagem ao Mão Santa, Oscar Schmidt, que faleceu nesta sexta-feira (17), em São Paulo, aos 68 anos.

Um dos atletas mais identificados com o Gambas, o ala/pivô Humberto também foi homenageado pelo seu jogo de número 100 pelo clube. O atleta vem sendo peça importante na equipe, onde atuou nas temporadas 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2026.

Em quadra, o Caxias Basquete iniciou com o quinteto: Fabrizzio, Omena, Humberto, Vezaro e Rafa Oliveira. O primeiro período terminou com vantagem corintiana: 18 a 14. Destaque para Omena, que anotou nove pontos para o Gambas.

Com Shamell em quadra e maior aproveitamento ofensivo, o Caxias Basquete chegou a virar o placar no quarto seguinte. Mas a equipe cedeu espaços para o Corinthians infiltrar o garrafão. Nova derrota no período por 26 a 23.

A diferença dos paulistas em quadra aumentou no terceiro quarto. Novamente, o Gambas teve problemas defensivos que o fizeram sofrer 30 pontos, ficando 13 atrás no placar: 74 a 61.

Com a vitória encaminhada, o Corinthians administrou o placar no último período e não teve dificuldades em fechar o placar em 92 a 79.

Cauê Borges, do time paulista, foi o cestinha do jogo, com 19 pontos. Humberto veio logo atrás, com 18.







