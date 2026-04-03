Em mais uma noite histórica pelo NBB, Caxias Basquete vence o Flamengo

Equipes fizeram um jogo emocionante no Ginásio do Sesi. Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

O Caxias Basquete encarou o favorito Flamengo de igual pra igual no Ginásio do Sesi na noite desta quinta-feira (2) pelo NBB. Em uma partida de muita intensidade e equilibrada até o fim, quem levou a melhor foi a equipe comandada por Rodrigo Barbosa que chegou à terceira vitória sobre os cariocas nas últimas duas edições do torneio: 76 a 74.

Os rubro-negros conheceram a terceira derrota seguida na competição, caindo para a quarta posição. Mesmo com o resultado, os caxienses permanecem em 13º lugar na tabela com 15 vitórias e 19 derrotas. Hoje o duelo se repetiria na próxima fase. Na rodada da semana que vem, o Gambas visita o Fortaleza, na segunda-feira (6), às 19h30min.

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JOGO INTENSO

O Caxias Basquete iniciou o duelo com o quinteto: Fabrizzio, Omena, Vezaro, Humberto e Rafa Oliveira. Diante de um Flamengo com: Cummings, Baralle, Manel, Johnson Sr. e Negrete.

E os cariocas começaram o jogo se impondo, rapidamente abrindo 8 a 0 no placar. O chute de três de Vezaro, no entanto, foi o começo da reação caxiense no primeiro período. A menos de três minutos pra acabar, Shamell colocou a equipe à frente pela primeira vez. E no final, Gambas em vantagem mínima: 19 a 18.

A partida permaneceu equilibrada no segundo quarto. Enquanto Omena marcava três pontos para o Caxias Basquete, Kayo respondia na mesma moeda. Em um jogo de muita intensidade, o Flamengo foi para o intervalo na frente: 33 a 32.

EQUILÍBRIO ATÉ O FIM

O Flamengo começou o segundo tempo semelhante ao primeiro, tentando abrir vantagem. Faltando três minutos pro fim do terceiro período, Shamell igualou o placar. Com Tom e Miguel em quadra, mais Omena mantendo uma boa apresentação, os jovens da equipe caxiense mantinham a partida em alta intensidade. E o Gambas foi para o último quarto em vantagem: 55 a 54.

O que definiu o jogo para o Caxias Basquete foi a busca incansável pela vitória, mesmo com várias alternâncias na liderança. A quatro minutos do fim, o Gambas passou à frente com Humberto. A dois minutos, Shamell levantou a torcida quando o time abriu três pontos de vantagem. No fim, Humberto ampliou para o Gambas em dois lances livres: 76 a 74. Shamell, com 19 pontos, foi o cestinha do jogo em mais uma noite histórica do time.



