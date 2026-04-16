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Torcedor sofreu
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Em jogo ruim, reservas do Juventude empatam com a Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste

Partida terminou 0 a 0 e teve apenas duas oportunidades do Ju durante os 90 minutos no Estádio Montanha dos Vinhedos

Tiago Nunes

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