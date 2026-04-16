Em jogo ruim, reservas do Juventude empatam com a Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste

Ninguém balançou as redes em Bento Gonçalves. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Quem pagou ingresso para assistir Juventude e Chapecoense, no Estádio Montanha dos Vinhedos, viu uma bela noite na cidade de Bento Gonçalves. Porém, não apreciou o principal, o futebol do Verdão. O jogo foi muito ruim, sem criação e com nomes apagados, como MP, Nathan Santos e o estreante Diogo Barbosa, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Papo.

O Juventude teve apenas duas conclusões a gol, aos 39 minutos do segundo tempo com jovem Lucca Amaro e MP, mas ambos pararam no goleiro Anderson. Sem qualidade para balançar as redes, o confronto terminou em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, pela 4ª rodada da Copa Sul-Sudeste. O Papo somou seu primeiro ponto na competição.

O JOGO

A partida iniciou aberta para os dois times. Após o Juventude ter uma boa oportunidade com Scatolin, em cruzamento para área, Wermeson quase abriu o placar para os visitantes. Aos 10 minutos, o meia da Chapecoense entrou na área e finalizou colocado. Quase pegou o goleiro Pedro Rocha sem chances. Para a sorte a bola foi para fora.

Até os 30 minutos, os times não conseguiram finalizar. Porém, quem levava mais perigo era a Chapecoense. Com muita disputa no meio-campo, os erros das equipes desentrosadas apareceram. Aos 31 minutos, João Bom arriscou de fora da área para a equipe catarinense. O chute passou pela linha de fundo, sem perigo ao goleiro do Papo.

Para encerrar o primeiro pobre do Juventude, sem criação e com muitos erros, a Chape teve uma falta frontal aos 46. Wermeson chutou forte, mas ela não teve a direção do gol. O Verdão foi para o intervalo sem finalizar no goleiro Anderson.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou com mudanças no Verdão. Saíram três atletas, entre eles o estreante Diogo Barbosa, e entraram três jovens do time sub-20. Barbosa fez a sua primeira partida com a camisa do Juventude. A atuação foi tímida e serviu mais para pegar ritmo, pois só teve um jogo no ano pelo Fortaleza, em janeiro.

Sem poder de meio-campo na criação e com o adversário crescendo no jogo, o auxiliar técnico Gerson Ramos colocou LH no lugar de Davi Góes. E assim como no primeiro tempo, o segundo seguiu sofrível para o torcedor que acompanhou na Montanha dos Vinhedos. O lado positivo foi a segurança do goleiro Pedro Rocha nas saídas do gol, algo que não se viu no Ca-Ju.

As duas primeiras chances de gol do Juventude vieram somente aos 39 minutos do segundo tempo. A primeira com Lucca Amaro. Dentro da área, ele soltou uma pancada e o goleiro da Chapecoense espalmou. Na sequência, MP recebeu um cruzamento da direita e bateu rasteiro. O goleiro novamente pegou no meio. Mesmo tentando na vontade, o Juventude ficou no 0 a 0 e somou seu primeiro ponto na Copa Sul-Sudeste.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste - 4ª rodada

Estádio Montanha dos Vinhedos

Bento Gonçalves

Juventude 0x0 Chapecoense

Juventude

Pedro Rocha; Schaffer (Kauã Costa, intervalo), Bernardo (Carlinhos, 30/2º) e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Iba Ly, Davi Góes (LH, 23/2º), Ray Breno (Lucca Amaro, intervalo) e Diogo Barbosa (Kaynan, intervalo); Scatolin e MP. Técnico: Gerson Ramos