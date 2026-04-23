Em duelo decidido no fim, Caxias Basquete é derrotado pelo Brasília na abertura dos playoffs

O Caxias Basquete largou em desvantagem nos playoffs do NBB. Na primeira partida pelas oitavas de final da competição, o time do técnico Rodrigo Barbosa fez um confronto equilibrado, mas foi derrotado pelo Brasília por 73 a 64, na noite desta quarta-feira (22), na Arena Nilson Nelson, na capital federal.
Os dois próximos jogos, na melhor de cinco, serão no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. O segundo duelo será no sábado (25), às 17h, enquanto a terceira partida está marcada para segunda-feira (27), às 19h30min. Se necessários, os confrontos quatro e cinco voltam a ser disputados em Brasília.
Sem o pivô Tom, com Influenza, o time caxiense iniciou a partida na Arena Nilson Nelson com Fabrizzio, Omena, Vezaro, Humberto e Rafa Oliveira. Nos primeiros minutos, o Brasília mostrou sua maior variação ofensiva, com destaque para Rafael Buiú e Paulichi, que anotaram oito pontos cada. Na parcial, 18 a 7, fazendo Rodrigo Barbosa pedir tempo.
Após a pausa, Fabrizzio e Shamell acertaram duas cestas de três para tentar diminuir a vantagem. No fim do quarto, 23 a 15 para os donos da casa.
No segundo período, o Caxias começou marcando cinco pontos e encostou no placar. Com uma defesa mais eficiente e conseguindo evitar os arremessos do perímetro do Brasília, a equipe caxiense manteve o jogo equilibrado. Em duas ações ofensivas de Humberto, a diferença caiu para um ponto.
Na sequência, em jogada rápida de Omena para Rafa Oliveira, o Gambas virou o jogo, fechando a parcial em 20 a 11. No placar, 35 a 34 para o CAxias.
Na volta do intervalo, o duelo continuou pegado e com as duas equipes mostrando a principal característica apresentada por ambas na competição: a força defensiva. O Brasília virou o placar, mas o Caxias não deixava o rival escapar. Com a diferença se mantendo em menos de cinco pontos, o time da casa fechou a parcial na frente: 53 a 50.
O último quarto iniciou com os dois ataques ineficientes e as marcações prevalecendo. O Brasília chegou a abrir sete pontos, mas o Caxias reagiu rápido. Com uma cesta de três de Omena, a diferença baixou para dois pontos, restando pouco mais de quatro minutos.
Só que, na reta final, prevaleceu a qualidade e a eficiência do Brasília. Com uma cesta do perímetro de Corvalan e um erro de Vezaro, que gerou dois pontos de Paulichi, o time da casa novamente abriu sete de vantagem. Com um aproveitamento melhor nos arremessos, a equipe do técnico Dedé Barbosa confirmou a vitória por 73 a 64.
Shamell, com 17 pontos, foi o cestinha do Caxias. Humberto contribuiu com 14, além de seis rebotes. Paulichi, do Brasília, foi o grande destaque da partida com 26.
- A gente fez nossa parte. Perdemos o jogo porque a bola não caiu. Se olhar as estatísticas, erramos vários arremessos livres. Agora é descansar e ter foco no jogo 2 - avaliou Shamell.