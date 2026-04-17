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Em crise e com zagueiro ex-Papo: Adversário do Juventude, CRB vive pressão após oito jogos sem vencer

Alagoanos estão na zona de rebaixamento na Série B e tem elenco desfalcado por lesões

Tiago Nunes

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