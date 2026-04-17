Em crise e com zagueiro ex-Papo: Adversário do Juventude, CRB vive pressão após oito jogos sem vencer

Bressan é titular da equipe do CRB. Assessoria / CRB / Divulgação

O CRB chega para o confronto contra o Juventude, neste sábado (18), atravessando sua maior sequência negativa na temporada. O clube alagoano acumula oito partidas sem vitórias, somando atuações pela Série B do Campeonato Brasileiro e pela Copa do Nordeste.

A crise técnica reflete-se nas tabelas: na competição nacional, o "Galo" ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto no torneio regional é o lanterna do Grupo B.

Para tentar conter o desgaste do elenco principal, o técnico Eduardo Barroca optou por utilizar reservas e atletas da base no compromisso desta semana contra o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste, que terminou em empate sem gols. A estratégia visa preservar os titulares para o duelo contra o time da Serra.

Cria do Papo

O elenco de jogadores do CRB conta com o zagueiro Bressan, 33 anos. O caxiense vai encontrar seu ex-clube, o Juventude. O atleta tem nove jogos pelo time alagoano na temporada com um gol.

Formado no Juventude, o defensor foi negociado em 2012 para o Grêmio, onde ficou até 2018. Após um pênalti na semifinal da Libertadores da América, diante do River Plate, ele ficou marcado pela eliminação Tricolor e foi negociado para o futebol do Exterior. Por outro lado, esteve no elenco campeão da América de 2017. O seu retorno ao Brasil ocorreu em 2022 diante do Avaí.

Desfalques e dúvidas no elenco

O treinador terá que lidar com ausências em setores importantes. Segundo o ge.globo, o meio-campista Crystopher permanece em tratamento de lesão no adutor. Além dele, Geovane (lesão na coxa), Thiaguinho (transição física) e Léo Campos (fratura de mandíbula) seguem fora de combate. No ataque, a dúvida reside no centroavante Mikael, que realizou treinamentos individuais na última quarta-feira e disputa a titularidade com Luiz Phellype.

Em entrevista coletiva concedida nesta semana, a diretoria do CRB atribuiu a queda de rendimento ao alto índice de lesões e ao desgaste físico do grupo. Apesar das críticas da torcida, o presidente Mário Marroquim assegurou a continuidade do técnico Eduardo Barroca no comando da equipe.

— Temos uma equipe competente, um diretor competente e um treinador competente, e têm que dar sequência ao trabalho. E tem que dar tranquilidade aos jogadores também. Não vai cair o treinador, não vai cair nada. A gente vai continuar o trabalho porque tem convicção no que está fazendo — afirmou o mandatário.

Limitações financeiras e mercado

Questionado sobre a possibilidade de reforços para qualificar o elenco diante da crise, Marroquim foi enfático sobre as restrições orçamentárias do clube. O dirigente condicionou a chegada de novos atletas à saída de jogadores atuais para equilibrar as finanças.

— Não adianta ter cobrança de que "tem que contratar". Tem que ter dinheiro. Dinheiro, para ter, ou você vai ter uma realocação de um atleta que esteja insatisfeito e a gente realoca ele no mercado, abre um espaço e o financeiro, e a gente traz um atleta — explicou Marroquim.