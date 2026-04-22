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Em casa, Juventude é derrotado pelo Grêmio no Brasileirão Sub-20

No Homero Soldatelli, o Verdão levou a pior, perdeu por 3 a 1, e assumiu a posição do Tricolor na zona de rebaixamento

Camila Corso

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