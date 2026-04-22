Em casa, Juventude é derrotado pelo Grêmio no Brasileirão Sub-20

Ju tem apenas uma vitória e um empate em sete jogos. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O início do Brasileirão Sub-20 não está sendo alegre para o Juventude. Pela sétima rodada, a equipe foi derrotada pelo o Grêmio, por 3 a 1. O clássico gaúcho aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O Grêmio abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com João Borne. O Ju empatou com Lucca, de pênalti, aos 30 da segunda etapa. Nos minutos finais, o time de Porto Alegre voltou a ficar à frente do placar e garantiu a vitória, com gols de Harlley e Adrielson.

Na tabela de classificação, a situação preocupa. Com a derrota, o Papo assumiu a posição do time da capital na zona de rebaixamento. Agora, o Ju é 18º colocado, com quatro pontos. Em sete partidas, foram seis derrotas, uma vitória e um empate.

No Nacional, o técnico Filipe Dias tem atuado com um elenco alternativo, já que alguns dos atletas da categoria estão sendo utilizados na Copa Sul-Sudeste. Além disso, o Ju disputa o Gauchão Sub-20, no qual é terceiro colocado do Grupo B, com sete pontos em quatro jogos.

A próxima partida é contra o Palmeiras, que figura entre as primerias posições da tabela. O jogo acontece no sábado (25), às 16h, na Arena Barueri.

O Ju foi a campo com: Dhones; Kauã Costa (Marco Anthonio), Kauê Lima, Matheus Henrique e Gabriel Borges; Joca (Nathan), Nicolas Begliardi (Ale Moller) e Luisinho (João Silveira); Lucca, Wictor (Eliseu) e Beto (Pedro Henrique).