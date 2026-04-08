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Em busca de um novo momento: Saiba como chega o Juventude para o Ca-Ju 291

Com duas derrotas seguidas e desfalques importantes, Juventude enfrenta o Caxias pressionado por reação na Copa Sul-Sudeste

Tiago Nunes

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