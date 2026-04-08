Em busca de um novo momento: Saiba como chega o Juventude para o Ca-Ju 291

Goleiro Jandrei deve jogar o clássico Ca-Ju no Centenário. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Clássico Ca-Ju 291 pode servir para dar um novo combustível ao Juventude após a arrancada ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. O Papo ainda não venceu tanto na Copa Sul-Sudeste quanto na Segunda Divisão Nacional. Pelo torneio regional, o time de Maurício Barbieri vai para o terceiro jogo. A equipe vem de duas derrotas seguidas para Sampaio Corrêa-RJ e Novorizontino-SP.

Apesar da Copa Sul-Sudeste estar em terceiro plano para o Juventude, com Série B e Copa do Brasil na frente, o clássico pode iniciar uma arrumação da casa do Verdão. O ambiente é de turbulência. Barbieri enfrenta a sua primeira crise técnica e está sob pressão do torcedor alviverde.

Uma vitória contra o maior rival pode aliviar o cenário, mas por pouco tempo, pois o resultado mais imediato é vencer na Série B, sábado (11), às 16h, o Goiás, no Estádio Alfredo Jaconi.

— Sabemos que nós temos um jogo importantíssimo agora, é o jogo que movimenta a cidade, é o jogo que movimenta a nossa torcida. Pode ter certeza que vai ser uma equipe à altura pra poder brigar e vencer, quem sabe vencer o jogo dele lá na casa do adversário — disse o executivo Lucas Andrino após a derrota para o Fortaleza em entrevista à Rádio Caxias.

A partida desta quarta diante do Caxias, às 18h, pode servir para o técnico ajustar o time, que vem oscilando dentro das partidas. Ele pode ter a volta de Lucas Mineiro, volante. Pablo Roberto e Patrick Lanza estão se recuperando de lesões. Dois jogadores estão suspensos, o zagueiro Gabriel Pinheiro e o volante Luan Martins, titular. O defensor Marcos Paulo, também está fora pelo protocolo de concussão da CBF.

O clássico também será um teste para uma mudança de postura. O Juventude vem errando muito. Além de erros coletivos, os individuais são os que mais preocupam, pois resultaram em gols dos adversários. Para aumentar a missão do Juventude, Barbieri ainda tenta achar um novo ataque após a saída de Gabriel Taliari. Ninguém se credenciou a ser para o novo artilheiro Jaconero.