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Em busca da recuperação, Caxias Basquete recebe o Flamengo no Ginásio do Sesi

Depois de derrotas para o Minas e para o Botafogo, equipe da Serra tem confronto contra um dos favoritos do NBB. Jogo será nesta quinta-feira (2), às 19h

Eduardo Costa

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Rafael Rinaldi

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