Em busca da recuperação, Caxias Basquete recebe o Flamengo no Ginásio do Sesi

Omena foi um dos convidados do Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O Novo Basquete Brasil (NBB) entra na reta final da primeira fase. O Caxias do Sul Basquete joga, nesta quinta-feira (2), às 19h, diante do Flamengo, no Ginásio do Sesi. Os comandados de Rodrigo Barbosa ainda terão pela frente cinco partidas. Essa sequência inicia contra um dos favoritos da competição.

No ano passado, o Caxias Basquete venceu o Flamengo duas vezes. Na primeira fase, em casa, fez 85 a 82. Depois, nos playoffs, vitória por 78 a 76, no Rio de Janeiro.

— A gente sabe que vai ser um jogo muito mais duro e sabemos da qualidade dos caras, mas eu acho que não muda muito a questão da rotina, da preparação. A gente se prepara como se a gente fosse jogar contra qualquer time do NBB. Esse ano o NBB está muito incerto. Por exemplo, a gente já ganhou do Franca, que tem alguns dos melhores jogadores do Brasil — comentou o ala/armador Omena, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O Caxias Basquete vem de duas derrotas no NBB. Fora de casa, perdeu para o Minas e depois tropeçou no Botafogo. Agora, busca a recuperação.

— Vem sendo muito nítido, também por conta dos placares, que a gente consegue limitar os times. Por mais que eles sejam bons, a gente consegue limitar eles muito ofensivamente. Nossa defesa é muito boa, na maioria das vezes. Na maioria dos jogos, a gente consegue manter uma média boa de uma defesa que consegue limitar bem os caras ofensivamente. Acho que esse é o nosso forte — avaliou o ala Miguel.

Os ingressos podem ser comprados no site Minha Entrada ou nas Lojas RA Homem na rua Bento Gonçalves e no Lounge PGE Shopping Villagio Caxias.



