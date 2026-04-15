Em busca da liderança do Grupo A, Caxias visita o Avaí pela Copa Sul-Sudeste

O Caxias vive seu melhor momento na temporada. Depois de um início conturbado de 2026, o elenco grená passou por uma profunda reformulação que, enfim, trouxe um pouco de paz ao torcedor nas arquibancadas.
Depois de vencer o clássico Ca-Ju 291, a equipe de Marcelo Cabo somou os três primeiros pontos na Série C do Brasileiro, sobre o Confiança, no domingo. A equipe demonstrou estar em evolução. E somado às vitórias, o processo de construção de um novo DNA de equipe parece estar mais perto de acontecer.
E nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30min, na Ressacada, diante do Avaí, o Caxias quer aproveitar a boa fase para assumir a liderança do Grupo A na Copa Sul-Sudeste. Além dos catarinenses, o desafio grená é superar a sequência de jogos em meio a dois campeonatos.
— Estamos focados nas duas competições. É muito importante a Sul-Sudeste, nos dará a vaga na Copa do Brasil e também um título que vai ser bom para nós jogadores. É lógico que tem a sequência de jogos e isso vai ser muito bem estudado, mas quem entrar em campo vai dar o máximo, porque sabe sabe que as duas competições são importantes. A Copa do Brasil dá um ano completo para o Caxias em 2027 — avaliou o zagueiro Ianson.
"Nossa equipe se uniu muito rápido"
Todo processo de reformulação de elenco costuma levar tempo e requer muito trabalho para que os resultados ocorram dentro de campo. Mas no Estádio Centenário, um segredo revelado por Ianson tornou a adaptação das ideias de Marcelo Cabo mais rápida.
— Essa reformulação foi muito importante, porque quem chegou não carregou peso nenhum, porque sabe que a partir da sua chegada é que começa a ser cobrado. Então, eu acho que os jogadores que chegaram conseguiram contribuir muito com quem já estava. Nossa equipe se uniu muito rápido — detalhou o defensor.
Aos 30 anos, Ianson retornou ao clube após adquirir bagagem de 13 anos em outras equipes como o Brusque, onde foi líder dentro e fora de campo durante quase oito temporadas. E onde fez dupla com Maurício Ribeiro, a mesma parceria que tem agora no Grená.
— É um zagueiro muito experiente, já pude jogar com ele no Brusque. Então, foi muito mais fácil o entrosamento. E está sendo muito bom, a gente está bem seguro atrás, estamos sofrendo pouco — confirmou Ianson, que comentou também sobre seu bom momento na equipe:
— Eu acho que o extracampo me ajuda muito porque eu estou jogando em casa. Minha família vem ver os jogos, minha esposa está sempre aí com meu filho. Conheço muito o clube e acredito que esse fator tenha me ajudado muito dentro de campo. Já entro muito mais confiante, muito mais tranquilo, sabendo que é um time da minha cidade.
E mesmo que a equipe venha de uma semana de vitórias, Ianson sabe que o processo de construção de uma nova identidade no Caxias ainda terá percalços. E o grupo tem que saber lidar com os momentos difíceis que ainda virão pela frente.
— Temos um grupo muito experiente. Não adianta nos empolgarmos achando que já conquistamos alguma coisa, que estamos no começo da caminhada. Vamos usar essa sequência de bons jogos, essa confiança agora contra Avaí e Volta Redonda, com o pé no chão que a gente vai chegar longe — finalizou o zagueiro grená.