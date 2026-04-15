Em busca da liderança do Grupo A, Caxias visita o Avaí pela Copa Sul-Sudeste

Ianson se firmou entre os titulares do Caxias. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias vive seu melhor momento na temporada. Depois de um início conturbado de 2026, o elenco grená passou por uma profunda reformulação que, enfim, trouxe um pouco de paz ao torcedor nas arquibancadas.

Depois de vencer o clássico Ca-Ju 291, a equipe de Marcelo Cabo somou os três primeiros pontos na Série C do Brasileiro, sobre o Confiança, no domingo. A equipe demonstrou estar em evolução. E somado às vitórias, o processo de construção de um novo DNA de equipe parece estar mais perto de acontecer.

E nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30min, na Ressacada, diante do Avaí, o Caxias quer aproveitar a boa fase para assumir a liderança do Grupo A na Copa Sul-Sudeste. Além dos catarinenses, o desafio grená é superar a sequência de jogos em meio a dois campeonatos.

— Estamos focados nas duas competições. É muito importante a Sul-Sudeste, nos dará a vaga na Copa do Brasil e também um título que vai ser bom para nós jogadores. É lógico que tem a sequência de jogos e isso vai ser muito bem estudado, mas quem entrar em campo vai dar o máximo, porque sabe sabe que as duas competições são importantes. A Copa do Brasil dá um ano completo para o Caxias em 2027 — avaliou o zagueiro Ianson.

"Nossa equipe se uniu muito rápido"

Todo processo de reformulação de elenco costuma levar tempo e requer muito trabalho para que os resultados ocorram dentro de campo. Mas no Estádio Centenário, um segredo revelado por Ianson tornou a adaptação das ideias de Marcelo Cabo mais rápida.

— Essa reformulação foi muito importante, porque quem chegou não carregou peso nenhum, porque sabe que a partir da sua chegada é que começa a ser cobrado. Então, eu acho que os jogadores que chegaram conseguiram contribuir muito com quem já estava. Nossa equipe se uniu muito rápido — detalhou o defensor.

Aos 30 anos, Ianson retornou ao clube após adquirir bagagem de 13 anos em outras equipes como o Brusque, onde foi líder dentro e fora de campo durante quase oito temporadas. E onde fez dupla com Maurício Ribeiro, a mesma parceria que tem agora no Grená.

— É um zagueiro muito experiente, já pude jogar com ele no Brusque. Então, foi muito mais fácil o entrosamento. E está sendo muito bom, a gente está bem seguro atrás, estamos sofrendo pouco — confirmou Ianson, que comentou também sobre seu bom momento na equipe:

— Eu acho que o extracampo me ajuda muito porque eu estou jogando em casa. Minha família vem ver os jogos, minha esposa está sempre aí com meu filho. Conheço muito o clube e acredito que esse fator tenha me ajudado muito dentro de campo. Já entro muito mais confiante, muito mais tranquilo, sabendo que é um time da minha cidade.

E mesmo que a equipe venha de uma semana de vitórias, Ianson sabe que o processo de construção de uma nova identidade no Caxias ainda terá percalços. E o grupo tem que saber lidar com os momentos difíceis que ainda virão pela frente.