Esportes

4ª rodada
Notícia

Em busca da liderança do Grupo A, Caxias visita o Avaí pela Copa Sul-Sudeste

Confronto ocorre nesta quarta-feira (15), às 21h30min, na Ressacada, em Florianópolis. Grená é o vice-líder da chave, com sete pontos

Rafael Rinaldi

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