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Viu outro jogo
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"Em alguns momentos o jogo ficou um pouco moroso, mas no contexto geral, eu gostei", afirma auxiliar do Juventude sobre empate com a Chapecoense

Juventude utilizou reservas e atletas do sub-20, enquanto técnico Barbieri não esteve à frente da equipe no empate

Tiago Nunes

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