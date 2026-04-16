"Em alguns momentos o jogo ficou um pouco moroso, mas no contexto geral, eu gostei", afirma auxiliar do Juventude sobre empate com a Chapecoense

Times não tiveram boas atuações com equipes alternativas. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude mesclou alguns reservas e os jovens do time sub-20 no confronto diante da Chapecoense pela 4ª rodada da Copa Sul-Sudeste. Nem o técnico Maurício Barbieri esteve no comando da equipe na noite de quarta-feira (15), no Estádio Montanha dos Vinhedos. O auxiliar da casa, Gerson Ramos, foi o treinador no empate em 0 a 0.

O Verdão empatou em um jogo muito fraco tecnicamente, sem criação e com pouca qualidade de ambos os lados. O Juventude não conseguiu se impor e só concluiu ao gol adversário aos 39 do segundo tempo com Lucca Amaro e MP. Foram as únicas duas chances de balançar as redes. Após o jogo, Ramos buscou palavras para a atuação do Verdão.

— Em alguns momentos do jogo ficou um pouco um jogo moroso, mas no contexto geral, eu gostei. Tivemos algumas chances, principalmente no segundo tempo, com a bola do Marcos Paulo e a outra do Carlinhos. Sobre o Diogo Barbosa já estava programado 45 minutos para ele e já tínhamos conversado e organizado tudo, mas no contexto geral eu gostei a competição tem a sua importância — declarou Gerson Ramos, que justificou a escalação:

— Também para rodar os meninos, a Chapecoense também veio de um time alternativo, também tem jogado uns jogadores da base. E o clube entende que é bom estar rodando os meninos e nós estamos usando, na verdade, essa competição para estar dando rodagem.