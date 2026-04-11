Em ação especial, goleiro visita torcedor do Caxias com doença rara

Lucas Peruzzo Silva foi surpreendido com a visita do goleiro Gustavo Busatto. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias comemorou, nesta sexta-feira (10), 91 anos de história. Além disso, o clube mostrou sua ligação com a comunidade ao promover uma ação especial voltada a um torcedor que representa a força e a paixão da torcida grená.

Lucas Peruzzo Silva, que convive com uma doença genética rara chamada Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), foi surpreendido com a visita do goleiro Gustavo Busatto. O encontro, realizado na residência do menino, foi carregado de emoção, sorrisos e demonstrações de carinho, tornando o dia ainda mais inesquecível para a família.

— Sabemos da sua paixão pelo Caxias, e é por esses torcedores como você que entramos em campo com ainda mais orgulho. A sua força e seu amor pelo time e a sua energia nos inspiram todos os dias. Esperamos que essa camisa te abrace como o Caxias abraça os seus torcedores. Estaremos sempre contigo, e em breve queremos te ver dentro do campo com a gente — disse Busatto ao ler uma carta para o garoto.

Durante a visita, o atleta presenteou Lucas e sua irmã, Luiza, com camisas oficiais do clube. O gesto simples, mas cheio de significado, reforçou o vínculo entre o jogador e os torcedores, mostrando que o futebol ultrapassa as quatro linhas do campo.