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Em ação especial, goleiro visita torcedor do Caxias com doença rara

Lucas Peruzzo Silva, que convive com uma doença genética rara chamada Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), foi surpreendido por Busatto

Eduardo Costa

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