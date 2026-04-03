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Eliminações, reforços, DNA e lideranças: o raio x de Marcelo Cabo sobre o Caxias para Série C

Treinador do Grená comentou sobre inicio ruim no Centenário, destacou reforma no elenco, com 15 chegadas, e falou sobre busca por identidade

Tiago Nunes

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Eduardo Costa

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