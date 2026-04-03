Eliminações, reforços, DNA e lideranças: o raio x de Marcelo Cabo sobre o Caxias para Série C

Técnico Marcelo Cabo concedeu entrevista exclusiva ao Grupo RBS Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Caxias vive uma nova fase para a temporada de 2026. Após perder uma pré-temporada e dois meses ruins para o torcedor, o time mudou para a Série C. O técnico Marcelo Cabo capitaneou a profunda reformulação junto com o novo executivo de futebol, Farnei Coelho, e o gerente, João Corrêa.

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra e ao Pioneiro, o técnico Marcelo Cabo falou abertamente sobre diversos assuntos e o momento duro que teve dentro do Centenário com três eliminações seguidas em 20 dias, algo que não tinha vivenciado ainda na sua carreira com 25 anos de futebol. Ele também falou sobre os reforços, as quase 15 saídas do elenco, a falta de liderança e DNA, e como projeta a Série C do Brasileirão. Confira os principais tópicos:

ELIMINAÇÕES SEGUIDAS

— Foram três eliminações, acabei pedindo música. Foi um novo na minha carreira, apesar de a gente já ser bastante experiente, ter 25 anos como treinador, vivenciar já a Série A, B, C, trabalho no Exterior, mas o futebol sempre tem um novo. Não era um novo que eu queria viver. É um lego que você não montou, não são os jogadores que você escolheu. Você tem uma ideia de perfil de atletas, então você chega a três dias de uma primeira final e tendo que dar continuidade a um trabalho que você não iniciou, mas eu não fujo da minha responsabilidade também dessas questões das eliminações.

SAÍDAS E CHEGADAS

— Uma mudança tão drástica assim foi a primeira vez. Foram 15 chegadas, mais ou menos 14, 15 saídas, porque ainda tem alguns jogadores que vão sair. Mas fez necessário. Eu acho que a gente precisava ter uma reformulação drástica, até pelo que o nosso início de temporada foi muito ruim e a gente não pode compactar com aquilo que está dando errado. A gente tem que ter a coragem de modificar. Então, partiu do nosso presidente, até fui numa coletiva que ele iria fazer uma mudança drástica e a gente apoiou a decisão do presidente

ELENCO PASSADO SEM DNA

— Eu gosto muito de trabalhar com a questão dos conceitos e comportamentos. Eu cheguei aqui no Caxias a nossa equipe não tinha um DNA não tinha, a gente não conseguia detectar um DNA da equipe. Não vou questionar o que foi feito até a minha chegada em ética e respeito, mas na minha visão da minha experiência que eu tenho no futebol nós não tínhamos uma identidade, um DNA nós não tínhamos um elenco identificado com o clube.

Treinador não se furtou de falar sobre as necessidades do elenco. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

FALTA DE LIDERANÇAS NO FUTEBOL

— Não é só no Caxias. Hoje é no futebol brasileiro acho que faltam lideranças. Há 10, 20 anos atrás você tinha muitas lideranças. Hoje para você nominar algumas lideranças você geralmente faz o capitão e faz alguns capitães dentro do elenco, um grupo de líderes. Tentamos trazer alguns com esse perfil. Por exemplo, o Busatto é um baita líder. Baita líder dentro, fora de campo. Perfil meio paizão de todos ali, mas é um cara que cobra muito. Era um perfil que a gente precisava ali. Temos o Maurício dentro do elenco, o Roberto e Marcelo Freitas um cara muito experiente, experiência internacional um cara que eu já tinha trabalhado na Chapecoense.

SÉRIE C 2026