Elenco do Gramadense se reapresenta e dá início à preparação para a Copa FGF 

Gramadense ainda disputa na temporada a Divisão de Acesso. Assessoria / Divulgação

Na tarde da última terça-feira, cerca de 20 atletas do plantel profissional do Gramadense se apresentaram para o início dos trabalhos de pré-temporada, visando a preparação para a disputa da Copa FGF 2026, prevista para maio.

O grupo teve o primeiro contato com a comissão técnica, liderada pelo treinador Gustavo Corrêa. Durante alguns minutos, houve uma troca inicial de informações, com a apresentação de toda a equipe de trabalho e dos profissionais que irão integrar a comissão técnica do clube.

Nos próximos dias, iniciam os testes e exames de pré-temporada, além das avaliações físicas. Na sequência, o elenco passa a desenvolver os trabalhos táticos, técnicos e físicos, com foco total na competição.

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Em 2026 o Gramadense irá disputar a Copa FGF, que iniciará em maio e servirá como uma importante experiência visando a disputa da Série A2 do Campeonato Gaúcho. A Divisão de Acesso deverá começar no mês de agosto.

A apresentação aconteceu na Vila Olímpica do bairro Várzea Grande, e o grupo completo de atletas será oficialmente apresentado nos próximos dias pelo Gramadense.

O time da Serra está no Grupo A junto com Brasil de Farroupilha, Passo Fundo, Gaúcho e Santa Cruz. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno. Avançam para as semifinais os dois primeiros.

ELENCO DO GRAMADENSE

Goleiros: Maicon Wagner e Renan Correia

Zagueiros: Emanuel Ludcke, Guilherme Bazzan, Keven Machado e Lucas Wendel

Laterais: Enzo da Silva, João Vitor da Rosa, Marco Antonio de Medeiros e Thalis Lucas de Souza

Meio-campistas: Breno de Castro, Igor Eduardo Oliveira, Lucas Daros, Marco Camacho Júnior, Murilo Xavier, Ryan dos Santos e Yuri Pereira