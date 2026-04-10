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"Ele veio nas condições do clube", afirma vice de futebol do Juventude sobre Diogo Barbosa

Lateral chega ao Juventude após atuar apenas uma vez em 2026. O atleta rescindiu com o Fortaleza antes do fim da janela de transferências

Tiago Nunes

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