"Ele veio nas condições do clube", afirma vice de futebol do Juventude sobre Diogo Barbosa

Luis Carlos Bianchi compareceu ao estúdio da Rádio Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa já treina no Estádio Alfredo Jaconi. Multicampeão por onde passou, com títulos da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil no currículo, o atleta já integra o grupo do Papo. Embora o anúncio gere entusiasmo, o departamento de futebol prega cautela. Ele atuou apenas uma vez no ano, ainda em janeiro. Assim, ele deve passar por um processo de recondicionamento físico antes de estrear.

A movimentação no mercado, no entanto, só foi possível graças à credibilidade financeira que o clube construiu nos últimos anos, permitindo atrair nomes que, em outros tempos, estariam fora da realidade orçamentária do Jaconi, como revelou o vice de futebol Luis Carlos Bianchi ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra

— Ele veio nas condições do clube, não tivemos que extrapolar nada. A boa relação que o Juventude tem com o mercado, em função das contas e salários em dia, se espalha entre os profissionais. Temos conseguido trazer atletas que, num primeiro momento, pareceriam impossíveis para a nossa realidade — destacou o dirigente, que ressaltou a reputação de "bom pagador" do Ju.

A chegada de Diogo Barbosa também funciona como um seguro contra as incertezas contratuais que cercam Patrick Lanza. Bianchi confirmou que o contrato de empréstimo junto ao São Paulo possui uma cláusula de "recall", que permite ao clube paulista solicitar o retorno de Lanza.

— É um risco calculado. Quando buscamos jogadores nessas condições, onde o clube de origem paga praticamente todo o salário, ficamos amarrados a essas questões. Considerando o destaque do Patrick no Gauchão, sabemos que esse interesse pode surgir — explicou o vice de futebol.

Além do risco contratual, o departamento médico acelerou a necessidade de reposição. Patrick Lanza sofreu uma regressão em uma lesão muscular, o que atrasou seu retorno aos gramados. Somado a isso, o capitão Alan Ruschel recupera-se de uma cirurgia no joelho e uma fascite plantar, criando um problena no lado esquerdo.