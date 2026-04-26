"É um clássico nosso da Série C", diz goleiro do Caxias sobre duelo com o Ypiranga

Goleiro Busatto em treinamento no Estádio Centenário. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias terá um desafio regional na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (27), o time grená encara o Ypiranga, às 20h, no Estádio Centenário, pela quarta rodada da competição nacional. A busca é pela segunda vitória e a recuperação, após o tropeço diante do Volta Redonda.

— É um clássico nosso da Série C. O Ypiranga começou bem o campeonato, mas a gente joga em casa. Temos a obrigação de ganhar, e não vai passar outra coisa na nossa cabeça. Somar os três pontos é muito importante para nossa caminhada, porque a gente vem de duas derrotas fora de casa — comentou o goleiro Busatto, em entrevista ao programa Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Após três partidas, o Caxias tem apenas uma vitória na Série C, em casa diante do Confiança. Contra o Brusque e o Volta Redonda, duas derrotas. O alento foi o bom desempenho em ambas as partidas.

— Se a gente ver os nossos concorrentes, a maioria fez dois jogos em casa e a gente fez um. E dois jogos fora contra adversários difíceis, mas mesmo assim, no meu ponto de vista, tivemos muita oportunidade para ganhar as duas partidas. Mas futebol tem que botar a bola na rede e aproveitar as oportunidades para conquistar os pontos — analisou o goleiro.

Em avaliação sobre o momento da equipe, o discurso de Busatto é de confiança no trabalho desenvolvido e nos resultados que vêm sendo construídos. A análise reconhece o desempenho positivo apresentado até aqui, mas também aponta que ainda há ajustes.