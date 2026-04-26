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"É um clássico nosso da Série C", diz goleiro do Caxias sobre duelo com o Ypiranga

Partida pela quarta rodada acontece nesta segunda-feira (27), às 20h, no Estádio Centenário

Eduardo Costa

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Tiago Nunes

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