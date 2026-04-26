Esportes

Fim da Primeira Fase
Notícia

Dupla Ca-Ju se classifica para as quartas de final do Gauchão Sub-17

Esportivo ficou fora da zona de classificação por um ponto e Gramadense venceu, mas não tinha mais chances de avançar no torneio

Camila Corso

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