Dupla Ca-Ju se classifica para as quartas de final do Gauchão Sub-17

Papo venceu o Passo Fundo por 2 a 0. Luís Felipe Amorin / @luisfgamorin / Divulgação

A primeira fase do Gauchão Sub-17 chegou ao fim e a dupla Ca-Ju seguirá representando a Serra Gaúcha. Nas quartas de final, o Juventude enfrenta o Progresso e o Caxias joga com o Novo Hamburgo. Esportivo e Gramadense foram eliminados do torneio.

No CT Alviverde, o Papo venceu o Passo Fundo por 2 a 0, com gols de Vicente Telles e Roberth. A equipe já estava garantida na próxima fase, mas confirmou a vice-liderança da sua chave.

No Estádio José Francisco Gorski, o Grená também confirmou a classificação como vice-líder ao vencer o Cruzeiro de Santiago por 2 a 0, gols de Vítor e Lopes.

No CT Hélio Dourado, o Esportivo enfrentou o Grêmio e abriu o placar com Henrique Gabriel, aos 36 do primeiro tempo. A classificação estava encaminhada, mas o Tricolor empatou aos 30 da etapa final, com Maranhão, e virou com Alex, aos 43. Nos acréscimos, Enzo Binotto ampliou: 3 a 1 para o time da capital e eliminação alviazul.

Em Gravataí, o Gramadense conheceu sua primeira vitória na competição ao vencer o Sulbrasil por 4 a 2. Richard, André, Spencer e Nascimento balançaram as redes para o Trem da Serra. Apesar do triunfo, a equipe não tinha mais chances de classificação.

Ao final da primeira fase, o Caxias garantiu a classificação como vice-líder o Grupo A, com 13 pontos. O Tivo ficou em quinto, com sete, de fora da classificação por um ponto.

No Grupo B, o Papo ficou na segunda posição, com 15 pontos, e o Trem da Serra em quinto, com seis. O time de Gramado empatou em pontos com o quarto colocado, mas perdeu no número de vitórias.

As quartas de final, com duelos de ida e volta, têm início marcado para o próximo sábado (2), às 15h. No Estádio do Vale, o Caxias enfrenta o Novo Hamburgo e o Ju encara o Progresso no CT Rubro Negro, em Pelotas.