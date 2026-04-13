Dupla Ca-Ju goleia seus confrontos da quinta rodada do Gauchão Sub-17

Caxias venceu o Aimoré por 4 a 1. Lucca Prudêncio / Divulgação

A quinta rodada do Gauchão Sub-17 foi de comemoração para os serranos. Mesmo jogando fora de casa, todas as equipes pontuaram. Juventude e Caxias golearam Novo Hamburgo e Aimoré, respectivamente. Já Esportivo e Gramadense empataram seus confrontos com Inter-SM e Passo Fundo. Os jogos aconteceram neste sábado (11).

No Estádio do Vale, o Papo goleou o Novo Hamburgo por 4 a 1. Edson Caruaru abriu o placar alviverde, aos 45 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Arthur Mallet, aos oito, Roberth, aos 16, e Vicente Telles, aos 20, ampliaram a goleada. Aos 27, Diogo descontou para o Nóia.

No Cristo Rei, o Grená também celebrou: goleada de 4 a 1 sobre o Aimoré. Logo aos nove minutos, Gabriel Lopes abriu o placar após falha do goleiro do Aimoré. De cabeça, o atacante fez o segundo, aos 40. Na etapa final, o Índio Capilé teve dois atletas expulsos e o Caxias aproveitou. Vicente Dal Pizzol, aos 17, e João Cappellaro, aos 22, ampliaram. O Alviazul conseguiu um gol de desconto com Luigui, aos 41.

Na Baixada Melancólica, o Esportivo empatou em 2 a 2 com o Inter-SM. O Tivo abriu o placar com o centroavante Eduardo, aos 27 minutos. Na etapa final, Vitor Mateus empatou aos 13 e Eduardo colocou o time serrano na frente novamente. Aos 38, Luan empatou. O Alvirrubro ainda teve dois atletas expulsos.

No Estádio RazaoInfo Vermelhão da Serra, o Gramadense ficou no 1 a 1 com o Passo Fundo. De pênalti, o time da casa abriu o placar com Alexandre, aos 49 minutos do primeiro tempo. Nicollas empatou para o Trem da Serra, aos 11 da etapa final.

No Grupo A, o Grená está em terceiro lugar, com sete pontos pontos e o Esportivo em quinto, com quatro. No Grupo B, o Ju é vice-líder, com nove e o Gramadense está na sétima posição, com três.