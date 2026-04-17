Duelo serrano marca quinta rodada do Gauchão Sub-20

Ju quer brigar pela liderança do Grupo B Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Pela quinta rodada da fase classificatória do Gauchão Sub-20, os serranos entram em campo neste final de semana, com direito à duelo entre clubes da região. A Apafut folga.

Às 15h de sábado (18), o Juventude encara o Real Sc, no CT Alviverde. No mesmo horário, o Brasil-Far tem um confronto com o líder Grêmio, no CT Hélio Dourado.

No domingo (19), às 15h, Esportivo e Caxias se enfrentam na Montanha dos Vinhedos. A equipe de Bento Gonçalves luta pela primeira vitória na competição, para fugir do rebaixamento.