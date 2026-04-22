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Do Jaconi à 5ª divisão: Ex-Juventude, atacante luta contra a depressão no futebol paulista

Após quase dois anos de inatividade e acompanhamento psicológico, jogador retorna ao futebol no Votoraty para encerrar a carreira

Tiago Nunes

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