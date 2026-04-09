Direção do Juventude sobe tom após derrota em clássico e projeta mudanças conforme resultado de sábado

Elenco terá mais um dia antes do jogo contra o Goiás. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A derrota por 1 a 0 para o Caxias, na noite de quarta-feira (8), pela Copa Sul-Sudeste, gerou cobranças internas no Juventude. O desempenho do time, quase todo reserva, foi criticado pela diretoria. Em entrevista coletiva após a partida, o vice de futebol Luis Carlos Bianchi afirmou que a cobrança sobre o grupo foi imediata no vestiário do Estádio Centenário.

— A cobrança foi forte em todo o grupo. Os mais experientes deviam ter puxado a fila de ter feito um jogo melhor, o que não aconteceu. Nesse momento, o jovem talvez tenha que ser mais preservado, porque está chegando agora e tendo oportunidade — declarou Bianchi.

O dirigente apontou que o clássico serviu para evidenciar deficiências técnicas em atletas que ainda não atingiram o rendimento esperado pela comissão técnica. Segundo ele, o clube deve reavaliar nomes do elenco.

— Muitos atletas ficaram muito abaixo, muito abaixo mesmo, e eu não falo dos jovens. A gente vai rever algumas coisas sim, com certeza. Nós precisamos rever o que vimos hoje, e o que já vimos no jogo contra o Novorizontino — pontuou.

Apesar das críticas pontuais, Bianchi defendeu que o grupo atual possui condições de disputar o acesso na Série B, mas admitiu que a equipe carece de peças de reposição em determinadas funções.

Jogo limite para reação

O foco do Juventude agora se volta para o confronto contra o Goiás, líder invicto da Série B, neste sábado (11), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. O resultado deste jogo será o balizador para possíveis mudanças estruturais no departamento de futebol.

— Nós estamos pensando em ganhar o jogo de sábado (8). A partir do resultado do jogo de sábado, obviamente a gente vai ter que, talvez, repensar algumas coisas. Não só em termos de comissão técnica, mas em termos de grupo de jogadores. O que a gente viu hoje aqui preocupou bastante — alertou o vice de futebol.

Sobre o impacto anímico da derrota para o clássico no desempenho do final de semana, o dirigente reforçou que a prioridade do clube é a competição nacional.