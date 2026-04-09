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Cobrança no Jaconi
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Direção do Juventude sobe tom após derrota em clássico e projeta mudanças conforme resultado de sábado

Atuação do time reserva foi criticada e diretoria avalia mudanças que podem ocorrer em caso de novo insucesso após jogo decisivo contra o Goiás

Tiago Nunes

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