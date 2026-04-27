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Diante do algoz no Gauchão, Caxias busca segunda vitória na Série C sobre o Ypiranga

Grená mudou em 15 peças no elenco desde a eliminação no Estadual, em casa. Já o Canarinho está invicto na competição e terá estreia de técnico

Rafael Rinaldi

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