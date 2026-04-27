Diante do algoz no Gauchão, Caxias busca segunda vitória na Série C sobre o Ypiranga

Marcelo Cabo deixou no passado estreia com eliminação diante do Ypiranga. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Diante de um velho conhecido, o técnico Marcelo Cabo está mandando a campo um novo Caxias para enfrentar o Ypiranga nesta segunda-feira (27), pela quarta rodada da Série C do Brasileiro. No mesmo palco da frustrante eliminação grená no Gauchão, quando fez sua estreia no comando da equipe diante do torcedor, o treinador volta a ter o Canarinho como rival.

Desta vez não será um duelo eliminatório como aconteceu nas quartas de final do Estadual e que terminou com festa dos visitantes no Estádio Centenário, com placar de 2 a 0. Mas a partida tem ares de decisão, na medida que o Caxias busca se firmar na competição, tentando se recuperar da derrota para o Volta Redonda, enquanto que o time de Erechim vive um grande momento na largada, e lutará para manter a invencibilidade no torneio.

— É um confronto estadual de duas equipes da mesma divisão. Não podemos pegar aquilo que aconteceu no Estadual e transportar para agora porque foi uma coisa muito ruim. Ficou aprendizado, ficou a lição, mas a gente tem uma sequência boa em casa. Nos últimos dois jogos vencemos dois grandes adversários, inclusive o Juventude. A gente tem se feito forte em casa — lembrou o técnico do Caxias.

Marcelo Cabo foi um dos principais responsáveis por comandar a profunda reformulação que trocou em 15 peças o grupo de atletas. Tanto que dos 11 jogadores grenás que iniciaram a partida com o Ypiranga no dia 6 de fevereiro, o time mudou em nove posições: apenas Roberto e Calyson estiveram em campo naquela eliminação e permaneceram entre os titulares.

— Essa semana a gente deu muita ênfase para o Ypiranga, jogamos em casa e nosso mando de campo tem que se prevalecer. Temos que ter o comportamento que nós tivemos contra o Juventude de Confiança. O comportamento do tamanho do Caxias, o comportamento propositivo, onde a gente sempre busca vitória dentro de casa. E tem sido esse comportamento o nosso fora também — reiterou Marcelo Cabo.

Já o time de Erechim, mesmo iniciando a Série C com sete pontos dos nove disputados, passou por uma mudança importante na casamata: Raul Cabral deixou a equipe para comandar o Figueirense. Em seu lugar, o Canarinho contratou Gabardo Júnior, ex-São José, que fará sua estreia diante do Caxias.

"Vai ser a Série C mais equilibrada dos últimos anos"

Após três rodadas, quando fez análises não apenas de sua equipe como também dos 19 rivais pelo acesso, Marcelo Cabo já fez um diagnóstico de como será a Série C de 2026.

— Vai ser a Série C mais equilibrada dos últimos anos. A gente espera até a quinta, sexta rodada, começar a dividir os blocos. O que é o dividir os blocos? Primeira página e segunda página. Quem está no G-8, quem está fora. Então, até a divisão desses blocos, que é ali sexta, oitava rodada, a gente quer estar dentro do G-8 — projetou o treinador.

Nas primeiras oito rodadas da competição, o Caxias fará cinco partidas fora de casa. Ao final da primeira fase, no entanto, o Grená terá uma partida a mais no Estádio Centenário: 10 a 9. Marcelo Cabo citou este aspecto como determinante para definir a classificação da equipe entre os oito melhores.

— O início da tabela não foi muito bom para a gente. Precisamos também analisar muito a tabela de competição. Claro que o diferencial nessa divisão é você pontuar fora. Mas você tem que entender também o contexto a partir da sexta rodada nós vamos ter uma demanda maior de jogos em casa — comentou Marcelo Cabo, que finalizou:

— E o nosso aproveitamento depois desse corte que nós tivemos do Estadual pra cá, em três jogos em casa nós fizemos sete pontos, se a gente tiver esse tipo de performance em casa, vai nos ajudar muito na nossa classificação — finalizou o treinador grená.