Desfalques à vista? Treinador do Juventude avalia situação de três jogadores para duelo com o São Paulo

Allanzinho acusou dores no posterior da coxa na partida em Maceió pela Série B. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

Em meio ao resultado importante de vitória do Juventude na Série B sobre o CRB, em Maceió, surgiu uma preocupação para a sequência da temporada. Afinal, três atletas da equipe de Maurício Barbieri deixaram o gramado do Estádio Rei Pelé ainda no primeiro tempo acusando algum desconforto.

Após marcar o gol do Ju, o atacante Allanzinho deu lugar a Fábio Lima, aos 43 minutos. O jogador sentiu dores no posterior da coxa. Aomesmo tempo, o treinador alviverde tirou o zagueiro Messias, que acusou dores na panturrilha, para a entrada de Gabriel Pinheiro. Maurício Barbieri explicou a situação dos dois.

— O Alanzinho estava fazendo um grande jogo, uma pena a saída dele. Vamos agora recuperar, vamos avaliar, vamos ver se ele vai ter condições de estar na próxima partida. O Messias também acabou saindo porque relatou um desconforto, mas eu acho que preocupa menos e quem entrou deu conta do recado — revelou o treinador do Ju.

Lateral também preocupa

O primeiro a deixar o gramado com algum desconforto foi o lateral-esquerdo Wadson. Aos 17 minutos, com dores no tornozelo, ele deu lugar a Diogo Barbosa. Wadson explicou sua situação clínica após a partida disputada no Rei Pelé.

— Foi sozinho, no movimento, fui virar ali o corpo, muito rápido, frações de segundo, e aí o meu pé acabou meio que torcendo, no tornozelo; virou e não deu pra continuar na partida. E agora é tratar pra gente tentar voltar terça-feira — revelou à Rádio Caxias.

O Ju volta a campo nesta terça-feira (21), no Morumbis, diante do São Paulo, no jogo d eida da quinta fase da Copa do Brasil. O time ainda não poderá contar com o goleiro Jandrei, que pertence ao Tricolor. Pedro Rocha será o substituto.