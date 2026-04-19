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Olho na Copa do Brasil
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Desfalques à vista? Treinador do Juventude avalia situação de três jogadores para duelo com o São Paulo

Messias, Wadson e Allanzinho, o autor do gol alviverde sobre o CRB, preocupam para a partida com o São Paulo

Rafael Rinaldi

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