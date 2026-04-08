Depois de 11 anos, Caxias e Juventude voltam a se enfrentar em uma competição nacional

Clássico desta quarta será válido pela Copa Sul-Sudeste. Porthus Junior / Agencia RBS

Quase 11 anos depois, Caxias e Juventude voltarão a se enfrentar em uma competição nacional. A última vez foi pelo Campeonato Brasileiro da Série C de 2015, no empate em 0 a 0, no Estádio Centenário. Agora, o Ca-Ju 291 desta quarta-feira (8), às 18h, na casa grená pode encaminhar os rumos das duas equipes dentro da Copa Sul-Sudeste.

O Grená ainda não perdeu na competição. Somou quatro pontos nas duas primeiras rodadas e, se vencer o rival, tem chances de ingressar na zona de classificação às semifinais.

Já o Verdão, focou na disputa da Série B do Brasileiro e, mandou a campo uma equipe sub-20 e os reservas imediatos de Maurício Barbieri, nas duas derrotas que sofreu no torneio. Se não vencer o clássico, o Ju se afastará da disputa de uma vaga à próxima fase.

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PARA QUEBRAR TABUS

Marcelo Cabo ainda não venceu no Estádio Centenário. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

As duas equipes sofreram derrotas no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Pela Série C, o Caxias, de Marcelo Cabo, até teve bom desempenho diante do Brusque, em Santa Catarina, mas cedeu a virada por 2 a 1, na estreia do clube na competição.

Além do mais, sob seu comando, o Grená ainda não venceu no Estádio Centenário. Sofreu três eliminações seguidas em fevereiro, dentro de casa — pelo Gauchão e Copa do Brasil — e estreou na Sul-Sudeste com empate diante do sub-20 do Operário-PR.

— Clássico é clássico, clássico é uma competição à parte, né? E vai pra esse jogo quem tiver de melhor. Que eu tiver de melhor disponível clinicamente, fisicamente, eu vou escalar. A gente encara esse jogo aí com muito respeito ao clássico, com muito respeito ao nosso torcedor e nós vamos buscar essa vitória que há tempo não vem — admitiu o treinador.

O time poderá ser o mesmo que estreou na Série C. Mas se optar por fazer testes visando a partida de domingo (12), contra o Confiança, pela Série C, Marcelo Cabo poderá dar chance à Moraes na zaga, e a Marcelo Freitas e Matheus Anjos no meio-campo.

O Caxias não vence o Juventude há sete anos. A última vez foi pelo Gauchão de 2019: vitória no Alfredo Jaconi, por 3 a 0.

PARA ALIVIAR A PRESSÃO

Maurício Barbieri vive maior pressão desde que assumiu o Ju. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

O Clássico Ca-Ju 291 pode servir para dar um novo combustível ao Juventude após a arrancada ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. O Papo ainda não venceu tanto na Copa Sul-Sudeste quanto na Segunda Divisão Nacional. Pelo torneio regional, o time de Maurício Barbieri vai para o terceiro jogo. A equipe vem de duas derrotas seguidas para Sampaio Corrêa-RJ e Novorizontino-SP.

Apesar da Copa Sul-Sudeste estar em terceiro plano para o Juventude, com Série B e Copa do Brasil na frente, o clássico pode iniciar uma arrumação da casa do Verdão. O ambiente é de turbulência. Barbieri enfrenta a sua primeira crise técnica e está sob pressão do torcedor alviverde.

— Sabemos que nós temos um jogo importantíssimo agora, é o jogo que movimenta a cidade, é o jogo que movimenta a nossa torcida. Pode ter certeza que vai ser uma equipe à altura pra poder brigar e vencer, quem sabe vencer o jogo na casa do adversário — disse o executivo Lucas Andrino após a derrota para o Fortaleza.