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Depois de 11 anos, Caxias e Juventude voltam a se enfrentar em uma competição nacional

Clássico válido pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste poderá dar mais tranquilidade ao vencedor para a sequência do Campeonato Brasileiro

Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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