De virada, Caxias vence o Ypiranga e sobe na tabela da Série C

A primeira onda de frio na Serra Gaúcha, em 2026, reservou um confronto quente entre Caxias e Ypiranga. O clássico gaúcho da Série C terminou com vitória Grená pelo placar de 2 a 1, de virada, no Estádio Centenário. Na noite desta segunda-feira (27), pela 4ª rodada da competição, o Grená saiu perdendo, mas teve forças para empatar com Calyson e sair com a vitória após pênalti convertido por Salatiel. Com seis pontos, o Caxias subiu seis posições na Série C e chegou ao 8º lugar na tabela.
O próximo compromisso do Grená será no domingo (3), às 17h, diante do Amazonas, no Estádio Carlos Zamith. O adversário é o líder da Terceira Divisão Nacional com 12 pontos, 100% de aproveitamento.
O JOGO
Após um susto inicial em um escanteio, o Caxias tomou as rédeas da partida procurando atacar com bolas aéreas. Contudo, a primeira finalização ao gol foi do Ypiranga, aos 7 minutos. Ramon soltou uma pancada, perto da meia-lua, e Busatto pegou. A resposta Grená veio aos 11 minutos. João Lucas lançou Calyson. O atacante tentou colocar a bola no ângulo do goleiro canarinho, porém, a finalização foi para fora.
Aos 20 minutos, o time de Erechim se aproveitou de uma troca de passes pelo lado direito. Cleiton, teve liberdade e cruzou para Danielzinho. Sem marcação, o atacante só escorou para o gol, 1 a 0 para o Ypiranga. E o time de Marcelo Cabo sentiu o gol. A equipe demorou para se encontrar no jogo novamente.
A primeira finalização no gol adversário veio dos pés de João Lucas, aos 33 minutos. O meia bateu forte, de fora da área, e Gabriel salvou o Ypiranga de levar o empate. Perto do fim, o Grená cresceu no jogo e colocou o Canarinho para trás. Antes do apito do intervalo, aos 45, Calyson recebeu um cruzamento de Gaspar e chegou ao empate. O atacante bateu de primeira, no canto do goleiro, para igualar em 1 a 1.
SEGUNDO TEMPO
O recomeço da partida não mudou muito para o lado Grená. Marcelo Cabo voltou com uma novidade, a entrada de Matheus Anjos no lugar de João Lucas. Apesar da troca na criação, o time não conseguiu finalizar no gol até os 15 minutos.
Além de abusar de erros de passes, a marcação do Ypiranga atrapalhava os planos do Caxias. O técnico Gabardo Júnior não recuou o time de Erechim. Aos 21 minutos, Danielzinho lançou Léo Rafael. Na marca do pênalti, ele tentou uma cavadinha no goleiro Busatto. Para sorte do torcedor Grená, a bola se perdeu na linha de fundo.
VIRADA COM CAMISA 9
O Caxias tentou virar em um chute de longa distância de Matheus Anjos. Aos 32, o meia arriscou do bico da área, pelo lado direito, mas o goleiro Gabriel defendeu sem dificuldades. A grande oportunidade veio três minutos depois. Ravanelli ingressou na área, em velocidade, e foi atropelado pelo Walce. O árbitro marcou pênalti para o Caxias. O centroavante Salatiel assumiu a responsabilidade e junto ao pé da trave. O arqueiro quase chegou, mas a bola rasteira foi para o fundo da rede, 2 a 1 para o time do Centenário.
Com sete minutos de acréscimos, o torcedor teve que ficar até o fim para garantir a vitória no confronto gaúcho da Série C. O time verde e amarelo até tentou empatar, mas o Caxias segurou a vitória diante do seu torcedor.
FICHA TÉCNICA
Série C do Brasileiro - 4ª rodada
Estádio Centenário
Caxias 2x1 Ypiranga
Caxias
Busatto; Felipe Albuquerque (Moraes, 39/2º), Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos (Grigor, 23/2º), Matheus Nunes (Marcelo Freitas, 16/2º) e João Lucas (Matheus Anjos, intervalo); Calyson (Ravaneli 23/2º), Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
Ypiranga
Gabriel; Cleiton, Léo Gobo, Walce e William Gomes; Ramon, Dionísio (Bryan, 40/2º), Nicolas (Lucas Ramos, 40/2º) e Léo Rafael (Felipe Ferreira 22/2º); Danielzinho e Renan Gorne (Charopen, 22/2º). Técnico: Gabardo Júnior
Gols: Danielzinho abriu o placar para o Ypiranga; aos 45 minutos, Calyson igualou para o Caxias; Salatiel virou para o Grená aos 37 da etapa final.
Amarelos: Maurício (C), Nicolas (Y), Calyson (C), Matheus Anjos (C), Dionísio (Y), Moraes (C)
Árbitro: Marcos Mateus de Sousa, auxiliado por Fábio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva (trio do Tocantins). Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva-RS.
Público total: 1.814