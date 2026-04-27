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De penúltimo ao G-6: Juventude completa "trinca" de vitórias e fica a dois pontos do líder da Série B

Com três vitórias seguidas e defesa sem gols sofridos, Verdão deu um pulo na tabela da Segunda Divisão Nacional 

Tiago Nunes

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