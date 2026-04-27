De penúltimo ao G-6: Juventude completa "trinca" de vitórias e fica a dois pontos do líder da Série B

Juventude chutou a crise para longe após sequência positiva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O cenário no Estádio Alfredo Jaconi passou por uma transformação radical em apenas 270 minutos de futebol. Após um início preocupante, com apenas um ponto somado em nove possíveis, e a penúltima colocação na tabela, o Juventude emplacou uma sequência de 100% de aproveitamento nas últimas três rodadas. A arrancada não apenas dissipou a crise, como impulsionou o clube para o pelotão de elite da Série B.

A reviravolta do Papo teve um ponto de partida emblemático: a vitória por 2 a 0 sobre o então líder Goiás, em Caxias do Sul. Aquele resultado foi o combustível para que o time de Maurício Barbieri confirmasse a ascensão com um triunfo estratégico fora de casa contra o CRB (1 a 0) e, no último sábado, a vitória suada pelo placar mínimo diante do Londrina.

A Escala da Reação

A trajetória nas últimas três rodadas redesenhou a ambição alviverde na competição:

3ª Rodada: 19º colocado (1 ponto)

19º colocado (1 ponto) 4ª Rodada: 15º colocado (4 pontos) - Saída do Z-4 após vencer o Goiás.

15º colocado (4 pontos) - Saída do Z-4 após vencer o Goiás. 5ª Rodada: 11º colocado (7 pontos) - Consolidação fora de casa contra o CRB.

11º colocado (7 pontos) - Consolidação fora de casa contra o CRB. 6ª Rodada: 5º colocado (10 pontos) - Entrada no G-6 após superar o Londrina.

Olho no Topo

Com 10 pontos conquistados, o vento mudou de rumo no Jaconi. Na sétima rodada, o Juventude viaja para enfrentar o Atlético Goianiense, domingo, em Goiás, com uma possibilidade real, ainda que dependente de combinações, de assumir a liderança da Série B.

Para chegar ao topo da tabela, além de vencer o compromisso em Goiânia, o Verdão precisará torcer por tropeços de concorrentes diretos que hoje compõem o topo da classificação: Vila Nova, Fortaleza, São Bernardo e Criciúma.