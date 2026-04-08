De casa nova, Juventude perde para o América-MG pelo Brasileirão Sub-20

Pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude conheceu a terceira derrota na competição. Nesta quarta-feira (8), o Verdão perdeu para o América-MG, por 3 a 1, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
Júlio, Caio Derek e Gabryelo garantiram a vitória do Coelho, enquanto Drogba marcou o gol do Papo.
Na tabela de classificação, o Ju ocupa a 16ª posição, com quatro pontos. Em cinco partidas, foram três derrotas, uma vitória e um empate.
O próximo jogo é contra o Vasco, na próxima quarta-feira (15), às 15h, no Estádio Nivaldão.
O técnico Filipe Dias escalou para o confronto: Joaquim; Kauã Costa, Kauê Lima, Matheus Henrique e Henzo; Joca, Sasso e Yarlei; Lucca, Wictor e Beto.