De casa nova, Juventude perde para o América-MG pelo Brasileirão Sub-20

Ju está em 16º lugar, com quatro pontos. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude conheceu a terceira derrota na competição. Nesta quarta-feira (8), o Verdão perdeu para o América-MG, por 3 a 1, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Júlio, Caio Derek e Gabryelo garantiram a vitória do Coelho, enquanto Drogba marcou o gol do Papo.

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Na tabela de classificação, o Ju ocupa a 16ª posição, com quatro pontos. Em cinco partidas, foram três derrotas, uma vitória e um empate.

O próximo jogo é contra o Vasco, na próxima quarta-feira (15), às 15h, no Estádio Nivaldão.