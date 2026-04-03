"Dá uma moral a mais para os playoffs", diz pivô do Caxias Basquete após vitória sobre o Flamengo

Rafa Oliveira (E) foi uma das figuras importantes do jogo, especialmente na defesa. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

Na reta final da primeira fase do NBB 2025/2026, uma vitória para aumentar a confiança para os playoffs. Esse pode ser o resumo do grande triunfo do Caxias do Sul Basquete sobre o Flamengo, por 76 a 74, na noite desta quinta-feira (2), no Ginásio do Sesi.

Foi a 15ª vitória da equipe na competição. Com a 13ª colocação na tabela garantida, o time do técnico Rodrigo Barbosa espera manter a evolução nos quatro jogos que restam.

— É uma vitória que mostra o trabalho que estamos fazendo durante a temporada. Muitas pessoas desacreditaram da gente, e estamos provando a capacidade da nossa equipe. Nós já temos a 13ª colocação garantida, e muitos poderiam achar que estamos acomodados. Mas queremos um pouco mais. Dá uma moral a mais para os playoffs, e o Flamengo pode ser um dos nossos adversários — destacou o pivô Rafa Oliveira.

Para o ala/armador Omena, a maturidade demonstrada pela equipe durante a partida contra um dos favoritos ao título foi o diferencial para o resultado:

— A gente sabia da qualidade dos caras. Para ganhar, precisávamos levar o jogo duro até o fim, e daí ver quem teria mais cabeça para fechar. Mesmo com o nosso time sendo mais jovem, tivemos maturidade para fechar a partida. É um jogo que começa a elevar a nossa moral. Faltam quatro partidas. Quanto mais a gente for ganhando, mais energia e confiança para toda a equipe.

No último período, o paraguaio Fabrizzio foi o protagonista, com cestas e assistências que conduziram o ataque do Caxias para o resultado positivo.

— Pelo jeito que a gente treinou durante a semana, sabíamos que se a gente entrasse 100%, teríamos a chance de ganhar o jogo. É mérito do time. Em vários jogos, tivemos um atleta se destacando e não aproveitamos. Neste jogo fui eu, e que bom que conseguimos aproveitar — destacou o armador.

Os dois próximos jogos do Caxias serão no Nordeste. Na segunda-feira (6), o adversário será o Fortaleza, às 19h30min. Três dias depois, confronto direto com a Unifacisa, que tem uma vitória a mais do que o Gambas na tabela, na Paraíba.



























