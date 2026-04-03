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Derrubou o favorito
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"Dá uma moral a mais para os playoffs", diz pivô do Caxias Basquete após vitória sobre o Flamengo

Equipe caxiense voltou a derrotar a equipe rubro-negra no Ginásio do Sesi, repetindo o feito da temporada 2024/2025

Maurício Reolon

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