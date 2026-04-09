Copa Truck: Maicon Roncen corre em seu estado de origem neste final de semana

Embalado após estrear na temporada com pódio, Maicon Roncen participa da segunda etapa da Copa Truck Elite 2026 neste final de semana. A corrida acontece no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
Na abertura, o gaúcho teve um bom resultado e conquistou o terceiro lugar, em Campo Grande. Na tabela da competição, Maicon ocupa a terceira colocação.
Agora, o caxiense corre em seu Estado, e quer contar com a força da torcida gaúcha para conquistar mais um pódio na temporada. Roncen disputa a temporada no caminhão Mercedes #97.
— Apesar de fazer alguns anos que não corro em Santa Cruz do Sul, correr em casa é sempre bom. Espero fazer boas corridas, com bons pontos para continuar na parte de cima da tabela e, é claro, vamos brigar por um pódio — disse.
As corridas acontecem no domingo (12), a partir das 12h10min. A transmissão será pela Band e nos canais de YouTube da categoria e do Acelerados.