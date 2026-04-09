Copa Truck: Maicon Roncen corre em seu estado de origem neste final de semana

Maicon conquistou pódio na primeira corrida do ano. Rodrigo Ruiz / Divulgação

Embalado após estrear na temporada com pódio, Maicon Roncen participa da segunda etapa da Copa Truck Elite 2026 neste final de semana. A corrida acontece no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Na abertura, o gaúcho teve um bom resultado e conquistou o terceiro lugar, em Campo Grande. Na tabela da competição, Maicon ocupa a terceira colocação.

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Agora, o caxiense corre em seu Estado, e quer contar com a força da torcida gaúcha para conquistar mais um pódio na temporada. Roncen disputa a temporada no caminhão Mercedes #97.

— Apesar de fazer alguns anos que não corro em Santa Cruz do Sul, correr em casa é sempre bom. Espero fazer boas corridas, com bons pontos para continuar na parte de cima da tabela e, é claro, vamos brigar por um pódio — disse.