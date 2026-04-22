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"Viemos para fazer história"
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Conheça o novo time de futebol feminino de Caxias do Sul que disputará o Gauchão 2026

União Forquetense, tradicional clube do futebol amador da cidade, fundou a equipe profissional no naipe feminino

Camila Corso

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