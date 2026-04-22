Conheça o novo time de futebol feminino de Caxias do Sul que disputará o Gauchão 2026

Jogadoras Karoline (D) e Elisandra (C), e Ricardo Mattos (E), coordenador geral. Camila Corso / Agência RBS

Há quase 100 anos, o União Forquetense se destaca no futebol amador de Caxias do Sul. Mas, para 2026, o clube decidiu dar um passo à frente na história e criou uma equipe de futebol feminino.

Ricardo Mattos, coordenador geral do projeto, comandou o processo de largada e de formalização do time. No dia 17 de janeiro, a ideia saiu do papel e foi oficializada. Em fevereiro, com o elenco montado, os treinos iniciaram, aos domingos.

— Essa vontade surgiu através de todas as transformações que o clube vem passando e do fomento do futebol feminino. Nós, com 94 anos de história, com certeza teríamos que fazer parte dessa somatória — contou Ricardo.

O trabalho na comunidade de Forqueta é voluntário, da comissão técnica às atletas. Apesar disso, o processo é pensado do início ao fim para oferecer o maior conforto possível às representantes do time. Com parcerias, a direção fornece auxílio no deslocamento, além de serviços de fisioterapia, nutrição e psicologia.

Logo no primeiro ano, a equipe já está confirmada em três competições. A Taça das Favelas e a Copa FAAP/AGAP são as primeiras, com início em maio. Em agosto, o principal desafio: o Gauchão 2026. Com a filiação na FGF (Federação Gaúcha de Futebol), o time conseguiu realizar a inscrição e, junto do Juventude, representará a cidade na principal competição do Estado.

A realização de um sonho

Jogadoras participaram do Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

O projeto reúne jogadoras de várias idades, entre 16 e 40 anos, e com vivências diferentes. O entrosamento aconteceu de forma imediata, com o sonho em comum de transformar a paixão em profissão.

Elisandra de Moraes é uma das sonhadoras. Caxiense apaixonada por futebol, praticava futsal na cidade, até conhecer o clube e bancar a ideia. Agora, a lateral-esquerda de 24 anos integra o primeiro elenco do União Forquetense Feminino.

— Já tive o sonho, sim, de ser jogadora profissional. Mas esse sonho, cada vez, foi ficando um pouco mais distante, porque não tem muito apoio. A gente vai crescendo e percebendo a realidade. Então, para nós, ter essa oportunidade é extremamente importante. Pode parecer que é pequeno, mas para nós é muito — disse.

A manauara Karoline Neves também faz parte do setor defensivo. A zagueira atravessou o país em busca de oportunidades de emprego, mas carregava consigo a vontade de continuar no futebol. Em Forqueta, encontrou uma maneira de manter vivo o sonho de infância.