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Confronto entre Caxias e Ypiranga tem rivalidade recente e equilíbrio nos números

Partida será na próxima segunda-feira (27), às 20h, no Estádio Centenário, pela quarta rodada da Série C

Eduardo Costa

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