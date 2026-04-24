Confronto entre Caxias e Ypiranga tem rivalidade recente e equilíbrio nos números

Caxias e Ypiranga se enfrentaram nas quartas de final do Gauchão deste ano. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias volta a enfrentar o Ypiranga nesta temporada na próxima segunda-feira (27), em duelo válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Centenário. Em 2026, os clubes já se cruzaram no Gauchão, quando o time de Erechim levou a melhor ao eliminar o Grená nas quartas de final da competição estadual.

O histórico recente entre as equipes evidencia um confronto equilibrado e marcado por resultados apertados. Nos últimos 10 encontros, realizados entre 2017 e 2026, Caxias e Ypiranga somam três vitórias cada, além de quatro empates. No período, os dois times marcaram nove gols.

A lista de confrontos inclui partidas pelo Gauchão e pela Série C. Destaque para a semifinal do Estadual de 2020, com vitória grená por 1 a 0 e classificação para a decisão. O encontro mais recente aconteceu em fevereiro, quando o Ypiranga venceu por 2 a 0 no Centenário, e eliminou o Caxias.

— Será um jogo difícil já tem uma certa rivalidade por ser um time gaúcho e ter se enfrentado mais vezes. Sabemos da rivalidade, mas também a gente sabe que precisamos dos três pontos — comentou Ianson, zagueiro do Caxias.

Se a análise for com um recorte ainda mais curto de tempo, o equilíbrio permanece. Nos últimos cinco jogos, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate.

Últimos 10 jogos

29/03/2017 — Ypiranga 0x0 Caxias - Gauchão

16/02/2020 — Caxias 1x0 Ypiranga - Gauchão

29/07/2020 — Ypiranga 0x0 Caxias - Gauchão

20/04/2021 — Caxias 2x2 Ypiranga - Gauchão

05/03/2022 — Ypiranga 2x0 Caxias - Gauchão

04/03/2023 — Caxias 3x0 Ypiranga - Gauchão

24/01/2024 — Ypiranga 2x2 Caxias - Gauchão

07/08/2024 — Ypiranga 1x0 Caxias - Série C

03/08/2025 — Ypiranga 0x1 Caxias - Série C

06/02/2026 — Caxias 0x2 Ypiranga - Gauchão

Retrospecto entre 2017 e 2026:

10 jogos

3 vitórias do Caxias

3 vitórias do Ypiranga

4 empates

9 gols do Caxias

9 gols do Ypiranga

Recorte recente

Nos últimos 5 jogos:

2 vitórias do Caxias

2 vitórias do Ypiranga

1 empate