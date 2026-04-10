Duelo caxiense, luta pela liderança e busca pelo primeiro ponto: os jogos da 4ª rodada do Gauchão Sub-20

Ju pode chegar à liderança do Grupo B. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A quarta rodada do Gauchão Sub-20 inicia neste sábado (11). Com diferentes cenários na tabela, as equipes serranas que mandam seus confrontos lutam pelos primeiros pontos, enquanto os visitantes querem se firmar no G-4.

Buscando o primeiro ponto na competição e tentando sair da última posição geral, o Brasil de Farroupilha joga no sábado (11). Às 15h, a equipe recebe o São José, líder do Grupo B, no Estádio das Castanheiras.

No domingo (12), às 15h, tem duelo entre caxienses. O Caxias recebe a Apafut no Campo do Bangu. Mais tarde, às 16h, o Juventude enfrenta o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Dependendo de resultados paralelos, o Alviverde pode chegar à liderança de sua chave.