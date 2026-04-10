Esportes

Primeira fase
Notícia

Duelo caxiense, luta pela liderança e busca pelo primeiro ponto: os jogos da 4ª rodada do Gauchão Sub-20

Caxias recebe a Apafut, enquanto o Juventude enfrenta o São Luiz, e o Brasil-Far joga com o São José

Camila Corso

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