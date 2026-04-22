Esportes

1 a 0
Notícia

Com um a menos e Pedro Rocha defendendo pênalti, Juventude perde para o São Paulo no Morumbi

Partida de ida da quinta fase ocorreu na noite desta terça-feira (21). Confronto de volta será em 13 de maio, no Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS