Com um a menos e Pedro Rocha defendendo pênalti, Juventude perde para o São Paulo no Morumbi

Verdão perdeu pelo placar mínimo em São Paulo. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude enfrentou inúmeras dificuldades na noite desta terça-feira (21) no Morumbi, diante do São Paulo, no confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Mas mesmo com um jogador a menos, com pênalti contra si, defendido por Pedro Rocha, o Verdão perdeu pelo placar mínimo, 1 a 0.

O goleiro que substituiu Jandrei em São Paulo brilhou com defesas que mantiveram vivo o sonho alviverde de derrubar um dos gigantes do futebol brasileiro na competição.

O jogo de volta ocorre no dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h, no Alfredo Jaconi. E o Ju precisa de uma vitória simples para levar a disputa nos pênaltis, ou por dois ou mais para avançar nos 90 minutos.

Pela Série B do Brasileiro, o Verdão retorna a campo neste sábado (25), diante do Londrina, às 21h, em Caxias do Sul.

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São Paulo melhor

Sem os atletas emprestados pelo São Paulo, além de Wadson e Allanzinho, lesionados, o Verdão foi a campo com Pedro Rocha no gol, Diogo Barbosa na ala esquerda e Manu Castro no ataque.

O Tricolor foi quem chegou ao ataque com perigo pela primeira vez. Após uma sequência de escanteios pelo lado esquerdo, aos quatro minutos, Artur levantou no meio da área, Pedro Rocha não saiu a tempo e Marcos Paulo salvou.

O São Paulo tinha mais posse de bola no começo de partida, mas sem conseguir criar situações de gol. O Ju, por sua vez, tratou de se defender e arriscou um primeiro arremate aos 13, com Alan Kardec, do meio-campo, para fácil defesa de Rafael.

Dois minutos depois, Artur cobrou falta na cabeça de Alan Franco, mas Pedro Rocha mandou pra linha de fundo. O goleiro alviverde também apareceu aos 23, espalmando um chute forte de Cauly no canto esquerdo.

Melhor em campo, o Tricolor chegou ao gol aos 31 minutos. Artur fintou Diogo Barbosa e cruzou da direita; Luciano se antecipou à marcação de Messias e, de cabeça, fez 1 a 0.

O Verdão sentiu o golpe. Aos 34, ao tentar cortar pra trás, Marcos Paulo quase marcou contra. Com dificuldades para armar jogadas ofensivas, o Ju ainda viu o São Paulo perder o segundo em um contra-ataque. Artur isolou, após receber sozinho na área.

Envolvida na rápida troca de passes são-paulina, a defesa alviverde deixou Cauly frente a frente com Pedro Rocha, aos 40, mas o goleiro do Ju salvou com a perna.

Expulsão, pênalti e Pedro Rocha

As duas equipes voltaram sem alterações do intervalo. Mas logo cedo, o Ju ficou com um homem a menos em campo. Após revisão no VAR, o árbitro Lucas Paulo Torezin apresentou cartão vermelho para Diogo Barbosa, retirando o amarelo que havia apresentado, por uma tesoura em Luciano no meio-campo.

Sem o lateral-esquerdo, Maurício Barbieri deslocou Manu Castro para a função e tirou Alan Kardec, aos 10 minutos, para a entrada de Fábio Lima.

O Tricolor quase ampliou aos 17, mas a bola de Artur parou na trave e, na sobra, Calerri parou nas mãos de Pedro Rocha, o melhor atleta do Ju em campo.

Aos 25, Barbieri sacou Luan e Raí Silva, que pouco apareceram no jogo, para as entradas de Léo Índio e Lucas Mineiro. E o cenário do duelo manteve-se o mesmo, com os paulistas perdendo gols. Aos 29, sozinho, da entrada da área, Calleri chutou por cima da meta alviverde.

As últimas trocas no Ju ocorreram na reta final: Gabriel Pinheiro e Safira nas vagas de Marcos Paulo e Mandaca. E aos 42, novamente o VAR entrou em cena para avaliar um lance contra o Ju. Ao cortar a bola, Léo Índio utilizou o braço dentro da área cometendo um pênalti. Na cobrança de Calleri, quem brilhou mais uma vez foi Pedro Rocha, que saltou no canto esquerdo, baixo, pra fazer grande defesa e definir o 1 a 0.

Ficha técnica

São Paulo x Juventude

Jogo de ida - 5ª fase da Copa do Brasil

Estádio do Morumbi

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Luan (Lucca, 25/2º) e Danielzinho; Artur, Luciano (André Silva, 36/2º) e Cauly (Djhordney, 47/2º); Calleri. Técnico: Roger Machado

JUVENTUDE: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro, 38/2º); Raí Ramos, Luan Martins (Léo Índio, 25/2º), Mandaca (Safira, 38/2º), Raí Silva (Lucas Mineiro, 25/2º) e Diogo Barbosa; Manu Castro e Alan Kardec (Fábio Lima, 10/2º). Técnico: Maurício Barbieri

Gols: Luciano (S), aos 31 min, no primeiro tempo.

Cartões amarelos: Rodrigo Sam, Luan Martins, Mandaca, Diego Favarin - auxiliar, Maurício Barbieri (J).

Cartão vermelho: Diogo Barbosa (J), aos 4min, no segundo tempo.

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (trio paranaense). VAR: Heber Roberto Lopes-SC.