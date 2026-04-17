Com treino no CT do CSA, Juventude encerra preparação para enfrentar o CRB

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Com desfalque de Raí Ramos e retorno do técnico Barbieri, Papo busca primeira vitória fora de casa na Série B

Tiago Nunes

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