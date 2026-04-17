Com treino no CT do CSA, Juventude encerra preparação para enfrentar o CRB

Diogo Barbosa pode fazer sua segunda partida pelo Juventude. Gabriel Tadioto / Juventude / Divulgação

O Juventude encerrou a preparação para enfrentar o time do CRB pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A última atividade foi realizada na tarde desta sexta-feira (17), no Centro de Treinamentos do CSA, em Alagoas, local da partida deste sábado (18), às 20h45min.

O técnico Maurício Barbieri retorna de suspensão para o jogo no nordeste. Após vencer a primeira em casa na rodada anterior, quando superou o Goiás por 2 a 0, o Juventude busca somar os primeiros três pontos longe do solo gaúcho.

Para o compromisso deste final de semana, o Papo não contará com o lateral-direito Raí Ramos. O atleta sentiu um desconforto muscular e ficou no Rio Grande do Sul. Desta forma, Barbieri conta com Fábio Lima e Nathan Santos como opções. O treino desta sexta definiu o titular da posição.

Nas demais posições, o time deve ser o mesmo que venceu o Goiás e encerrou com a fase negativa do Juventude. A novidade na delegação é o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Recém-contratado, o jogador já estrou com a camisa do Verdão no meio de semana, quando atuou os 45 minutos iniciais da Copa Sul-Sudeste contra a Chapecoense, no empate em 0 a 0. A tendência é que o atleta comece no banco de reservas.