Com todo elenco à disposição, técnico do Caxias faz testes durante a semana

Marcelo Cabo busca segunda vitória na Série C no clássico gaúcho pela competição. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O técnico Marcelo Cabo está aproveitando a semana sem jogos para fazer alguns testes com o elenco do Caxias.

Na reapresentação do grupo de atletas, na terça-feira (21), os jogadores que não atuaram os 90 minutos na derrota para o Volta Redonda, pela terceira rodada da Série C, realizaram um treinamento coletivo diante da equipe sub-20 do Grená. O trabalho terminou em 1 a 0 para o time principal, com gol de Gaspar.

O atacante será a principal novidade para a partida da próxima segunda-feira (27), diante do Ypiranga, no Estádio Centenário. Gaspar cumpriu três jogos de suspensão por competições nacionais e voltará ao time na vaga de Vitor Feijão.

Sem atletas no departamento médico, o treinador do Caxias ganhará mais uma opção para a armação da equipe neste duelo. O meia Ravanelli se recuperou de uma lesão no joelho e, assim como Matheus Anjos, passa a ser alternativa à camisa 10, no momento sobre os ombros de João Lucas.

Para enfrentar o Canarinho, o Caxias deverá ir a campo com: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel.