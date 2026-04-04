Com tempos distintos, Juventude perde para o Fortaleza e segue sem vencer na Série B

O Juventude segue sem vencer na Série B do Brasileiro. Em um confronto com dois tempos distintos, o time alviverde levou dois gols na primeira etapa, reagiu no segundo tempo, mas perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, neste sábado (4), na Arena Castelão.
Mailton e Ryan marcaram para o Leão da Pici. Alan Kardec descontou para o Ju. Com um ponto em três partidas, o Ju continua na zona de rebaixamento.
O próximo compromisso da equipe alviverde na Série B será no sábado (11), às 16h, contra o Goiás, no Estádio Alfredo Jaconi. Antes, na quarta-feira (8), tem clássico Ca-Ju, às 18h, no Estádio Centenário, pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste.
Na Arena Castelão, o técnico Maurício Barbieri promoveu uma novidade no ataque: Alisson Safira na vaga de MP. O começo de partida foi justamente com o centroavante buscando uma finalização da entrada da área, sem direção.
No segundo minuto, Jandrei errou na saída de bola e Luiz Fernando finalizou para o gol. Porém, o lance foi anulado porque Pochettino interceptou o tiro de meta quando estava dentro da área. Portanto, gol irregular.
O Ju voltou a finalizar em duas oportunidades, em cabeceio de Messias e em chute de Manu Castro, de fora da área. Aos 12, a zaga alviverde voltou a vacilar após cobrança de escanteio e Mandaca salvou quase em cima da linha.
Dois minutos depois, em lançamento para a área, Safira dividiu com Luiz Fernando e o lance seguiu até o VAR chamar Raphael Claus. O árbitro confirmou o pênalti após o atacante do Ju chutar a sola da chuteira do jogador adversário. Na cobrança, Mailton cobrou forte e a bola passou por baixo do corpo de Jandrei: 1 a 0 pro Leão.
Depois de um momento de instabilidade, o Juventude voltou a assustar aos 29 minutos. Manu Castro serviu Alisson Safira, que escorou de cabeça para trás e Luan Martins bateu de primeira. A bola passou rente à trave.
Após a pausa para hidratação, nova trapalhada da defesa jaconera e o Fortaleza chegou a fazer o segundo gol, que acabou anulado por impedimento de Brítez, no rebote de Jandrei. Aos 41, depois de cobrança de falta de Raí Silva, a bola sobrou para Messias dentro da área. O zagueiro girou e tentou uma puxeta, mas a finalização foi sobre a meta.
Aos 46, Luan Martins disputou com Ryan no meio-campo, tomou a dianteira do lance, mas deu um passe fraco, que ofereceu a chance para o atacante do Fortaleza avançar para a área, driblar Messias e fazer o segundo gol dos donos da casa.
No último lance da primeira etapa, Raí Silva tentou de fora da área, mas o chute rasteiro saiu pelo lado direito.
SEGUNDO TEMPO
Na tentativa de reação, Barbieri colocou Alan Kardec e Fábio Lima nas vagas de Alisson Safira e Raí Ramos.
Aos três minutos, Manu Castro rolou para Wadson, que bateu no canto. O goleiro Brenno fez a defesa e espalmou para escanteio. Na cobrança de Manu Castro, Alan Kardec subiu mais alto do que a defesa e testou firme para descontou: 2 a 1 Fortaleza.
Aos seis, quase o empate. Fábio Lima foi lançado nas costas da defesa e cruzou para a área. Wadson cabeceou forte e a bola passou rente à trave. No minuto seguinte, Fábio Lima recebeu na direita e tentou arriscar o chute direto para o gol, mas Brenno defendeu.
Aos 15, em contra-ataque rápido, Mandaca lançou Fábio Lima no lado direito e o atacante, de pé direito, chutou rasteiro, mas parou no goleiro do Fortaleza. O Juventude era dominante e, aos 17, Manu Castro chutou da meia esquerda, sobre a meta.
Em outra tentativa de longe, Raí Silva recebeu de Mandaca e chutou com a bola raspando a trave. O Fortaleza só foi criar aos 28, e com perigo. Mailton cruzou para a área e Luiz Fernando cabeceou no travessão.
Na reta final da partida, já com Carlinhos, Léo Índio e MP em campo, o Juventude foi para a pressão derradeira. Aos 47, Carlinho recebeu na meia esquerda, puxou para o centro e bateu forte. Brenno defendeu e, no rebote, abafou na chegada de Alan Kardec.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão Série B - 3ª rodada
Fortaleza 2x1 Juventude
Arena Castelão
FORTALEZA
Brenno; Mailton, Brítez, Lucas Gazal e Mucuri (Lucas Crispim, 19/2º); Lucas Sasha (Luan Freitas, 19/2º), Ronald e Pochettino (Rodrigo; Lucas Emanoel (Rodriguinho, 13/2º), Ryan (Miritello, 13/2º) e Luiz Fernando (Vitinho, 32/2º). Técnico: Estephano Djan (auxiliar)
JUVENTUDE
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias (Léo Índio, 32/2º) e Marcos Paulo (Nathan, 40/2º); Raí Ramos (Fábio Lima, int.), Luan Martins (Carlinhos, 32/2º), Mandaca, Raí Silva e Wadson (MP, 37/2º) ; Manuel Castro e Safira (Alan Kardec, int.). Técnico: Maurício Barbieri
Gols: Mailton (F), de pênalti, aos 17min, Ryan (F), aos 46min, no primeiro tempo. Alan Kardec (J), aos 4min, no segundo.
Expulsão: Maurício Barbieri (J).
Amarelos: Mailton, Rodrigo (F);
Árbitro: Raphael Claus